Israel. El parlamento israelí aprobó una ley que prohíbe la terapia de conversión contra la homosexualidad

Itongadol.- El pleno de la Knesset, parlamento israelí, aprobó hoy en una lectura preliminar el proyecto que prohíbe a los psicólogos realizar terapias de conversión contra la homosexualidad.

La propuesta impulsada por el presidente de Meretz, legislador Nitzan Horowitz, fue apoyada por 42 legisladores contra 36 que se opusieron. La propuesta también fue apoyada por los ministros Amir Ohana e Itzik Shmuli, quien declararon abiertamente su homosexualidad.

Antes del debate y la votación, se ejerció una fuerte presión sobre los ministros y miembros de la Knesset del partido “Azul y Blanco” para apoyar el proyecto de ley, y de hecho el partido de Benny Gantz decidió apoyar la propuesta.

El debate generó una fuerte reacción de parte de los miembros de las facciones ultraortodoxas que gritaron furiosamente a Gantz al final de la votación: “No habrá primer ministro”. Por otro lado, los miembros del grupo de centro-izquierda aplaudieron al final de la votación.

El propio Gantz transmitió a través de su cuenta en Twitter: “Sí al orgullo, no a la conversión”. “Las terapias de conversión nacieron en el pecado, y su lugar está prohibido. Es por eso que votaremos hoy a favor de la ley y en contra de las terapias de conversión. Para eso vinimos. Prometimos y estamos limpios. Es lo correcto”, agregó.

Horowitz, promotor de la propuesta, aplaudió la aprobación de la ley: “Una noticia sorprendente para el público israelí y toda la comunidad LGBT. Hoy, un cambio histórico está comenzando en Israel. Agradezco a los miembros de la Knesset que votaron por la libertad y la igualdad para detener el horror de las ‘terapias de conversión’, y por todos los que actuaron, iniciaron, escribieron, compartieron y lucharon por la vida de la orgullosa comunidad”.

El presidente del partido ultraortodoxo Degel HaTorah, Moshe Gafni, anunció: “No cooperaremos con Azul y Blanco. Pero la regla del Likud también es igual a la expiación, ¿dónde estaba el Primer Ministro Netanyahu? ¿Por qué Amir Ohana votó a favor? Estamos considerando nuestros pasos”.

El viceministro Meir Porush, de la facción ultra ortodoxa Agudat Yisrael, cargó contra el Likud por no poder frenar el proyecto, mientras que el viceministro de Salud, Yoav Kish, dijo en la audiencia: “El gobierno se opone al proyecto de ley de conversión. El Comité Ministerial de Asuntos Legislativos rechazó la discusión de la propuesta. Este es un tema complejo y delicado”.

Según consignó el diario Maariv en su sitio web, el proyecto de ley establece que “aquellos a quienes se les permite practicar psicología no realizarán terapias de conversión ni ofrecerán terapia de conversión humana”. A un psicólogo que viole las disposiciones de la ley se le revocará su licencia por un período no menor de cinco años.

Previo al debate, Horowitz, dijo: “Hoy, los miembros de la Knesset pueden detener el horror de las ‘terapias de conversión’ y salvar la vida de muchos niños. “La esencia del ‘tratamiento’ es el abuso mental y físico de los adolescentes, cuyo pecado es que son personas LGBT. Estos son procedimientos peligrosos que causan daños irreversibles mientras existe un temor significativo de causar depresión clínica y suicidio.

En tanto, el Foro de Organizaciones de Psicología Pública en Israel pidió hoy a los miembros de la Knesset que avancen rápidamente la legislación sobre el tema. El doctor Shai Itamar, del Foro de Organizaciones de Psicología Pública, dijo: “No existe la terapia de conversión. Este no es un tratamiento, sino una intervención cruda y peligrosa, que puede causar graves daños psicológicos e incluso conducir al suicidio. No hay forma de ‘convertir’ una orientación sexual homosexual, en una heterosexual, ya que la orientación sexual no es un trastorno mental, sino una característica humana”.

“Miembros de la Knesset es su responsabilidad asegurarse de que la ley israelí refleje los más altos estándares éticos con respecto a las terapias de conversión y adoptar la posición de la Asociación Psicológica de Israel, que apoya la enmienda a la ley. No hay lugar para esta práctica peligrosa en los mundos de la terapia, y no hay lugar para quienes la practican en la comunidad terapéutica”, sostuvo el médico.

Por su parte, el doctor Zvi Fischel, presidente de la Asociación de Psiquiatría de la Asociación Médica, declaró antes de la votación: “Insto a todos los miembros de la Knesset: no permitan que el tratamiento nocivo sea legal en el Estado de Israel. La primera ley en ética médica: Primero, no hacer daño. No es una cuestión de religión o principios, es una cuestión de vida o muerte”.

Lo cierto es que el tema se convirtió en tendencia en Twitter, donde el público israelí fijó las distintas posiciones frente a un tema controvertido y que tuvo un fuerte pico en los medios luego de que el ministro de Educación de Israel, Rafi Peretz, afirmó que la terapia de conversión contra la homosexualidad puede tener resultados efectivos, tras confesar que él mismo ejerció en el pasado este controvertido método que pretende modificar la orientación sexual de las personas.