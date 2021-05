ISRAEL: EL MINISTERIO DE SALUD EVALÚA LA POSIBILIDAD DE AGREGAR A ARGENTINA A LA LISTA DE «PAÍSES ROJOS»

Itongadol.- En el contexto del anuncio de la UE de agregar a Israel a la lista corta de países verdes, y un anuncio similar que se espera que Gran Bretaña anuncie hoy más tarde, el Ministerio de Salud se encuentra examinando la posibilidad de agregar a Argentina a la lista de siete países peligrosos a los que está prohibido. volar sin la aprobación del Comité de Excepciones. Si no mejora la situación de morbilidad en Argentina, se incorporará a la lista el próximo 17 de Mayo según informaron las fuentes de The Times of Israel

El ministerio dijo que salvo que se mejoren las tasas de morbilidad en la nación sudamericana, se prohibirían los viajes a Argentina sin un permiso especial.

Las muertes diarias por COVID en la nación sudamericana superaron las 660 el miércoles, el nivel más alto visto en la nación en la pandemia hasta ahora, mientras que las tasas de ocupación de hospitales se ubicaron en el 90 por ciento.

La lista de países peligrosos incluye actualmente a Ucrania, Etiopía, Brasil, India, Sudáfrica, México y Turquía. Todos los retornados de estos países, incluidos los que se recuperan y los que están vacunados, deben entrar en aislamiento.

Además, el Ministerio de Salud advierte contra los viajes a las siguientes regiones y países: India, Seychelles, Georgia, Moldavia, Maldivas, Filipinas, Francia, Costa Rica, Chipre, Rusia y Tailandia, a la luz de la actual situación de enfermedad en estos países.

En este contexto, el Ministerio de Salud recomienda evitar los viajes que no son esenciales en absoluto al extranjero en este momento.