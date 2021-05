DESPUÉS DE MERON, LOS PARTIDOS POLÍTICOS ULTRAOTODOXOS SE ENFRENTAN A UN RETROCESO

Itongadol.- Los partidos políticos ultraortodoxos de Israel se están preparando para una batalla sobre quién es el culpable del terrible desastre en el Monte Meron la semana pasada.

Indudablemente, se lanzarán acusaciones en un intento de evadir la responsabilidad por las circunstancias que llevaron a la muerte de 45 personas en un enamoramiento durante las festividades anuales de Lag BaOmer en el sitio.

Los representantes de la comunidad ultraortodoxa en la Knesset se han acostumbrado a los electores que no los responsabilizan por ningún mal. Este sector tampoco favorece las comisiones de investigación, aceptando cualquier destino como parte de su fe en Dios.

Pero a raíz del reciente desastre, algunos israelíes haredíes están comenzando a darse cuenta de que las recompensas financieras que sus MK durante mucho tiempo les han otorgado no son suficientes.

De hecho, dicen, los legisladores ultraortodoxos pueden haber estado haciendo más daño que bien a sus comunidades.

A medida que se lloraba la muerte de las víctimas en todo el país, empezaron a surgir nuevas voces que llamaron a la tragedia del jueves pasado una catástrofe provocada por el hombre.

Se señalan con los dedos a las diversas agencias gubernamentales que firmaron las festividades religiosas y a la policía por restringir el movimiento de las multitudes.

Pero por primera vez, los políticos, sus compinches y los cabilderos que han estado manejando y negociando en tales eventos durante años también están siendo atacados.

«Hay muchas críticas», dice el ejecutivo de publicidad de Haredi, Shmuel Drillman, quien pasó una noche entera asistiendo a los funerales de las víctimas del desastre.

«Creo que, en última instancia, algunos en los escalones superiores de la policía y los departamentos de bomberos perderán sus trabajos y quizás algunos políticos tengan que dejar la Knesset. Pero el problema no comienza con ellos, comienza con nosotros».

«Los machers ( yiddish para ‘reparadores’) y nuestras propias organizaciones están donde radica el problema, así como en ciertas dinastías jasídicas poderosas. Pero ninguno de ellos pagará el precio, no aprenderemos esta lección», dice.

«Todo lo que haremos la próxima vez es tener más personal de emergencia para atender a los heridos y más gente en el instituto forense para tratar con las víctimas, para que podamos enterrar a nuestros muertos antes de Shabat», dice Drillman con amargura.

Araleh, miembro de una gran secta jasídica, no puede contener su ira. «Desafortunadamente, nuestra comunidad se maneja como la mafia», expresó.

«Me he mantenido alejado de las festividades en Meron durante años, desde que me lastimé por los empujones y empujones de la multitud. Quizás eso me salvó la vida porque me di cuenta de lo inseguro que era ese lugar durante las vacaciones», dice.

«Escuché que mucha gente se pregunta por qué los partidos de fútbol en el estadio de Jerusalén, con 25.000 personas en las gradas, son seguros; por qué hay múltiples entradas y salidas y todo está bien organizado. Mientras que en Meron, no hay límites en el número de personas que pueden congregarse y tal vez dos entradas a todo el sitio «, dice Araleh.

«Ves las fotos de ese pasadizo y se ve como en algún lugar del tercer mundo. Como ganado empujado en su camino hacia el matadero. ¿Por qué?»

Según Araleh, no es una cuestión de dinero, ya que el gobierno proporciona muchos fondos a la comunidad.

«Se gasta mucho dinero, pero no en cosas importantes como infraestructura y seguridad», dice.

«Toda institución debe cumplir con las regulaciones porque hay códigos y reglas. Pero en el lugar donde se congrega la mayor cantidad de personas en un día en particular, no hay nada. Esto es un fracaso colosal», dice.