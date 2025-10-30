Israel. Cuando la música vuelve a tomar vida. El exrehén israelí Alon Ohel toca el piano en un famoso programa televisivo

Itongadol/Agencia AJN.- El exrehén israelí Alon Ohel apareció anoche, al final del famoso programa televisivo de comedia satírica Eretz nehederet (País maravilloso), tocando el piano mientras el elenco cantaba Mitajat lashamaim (Bajo el cielo), de David Broza.

El presentador Eyal Kitzis señaló que tenerlo con ellos cerraba el círculo abierto hace ocho meses, cuando el cantante e intérprete Hanan Ben Ari se unió al elenco de Eretz nehederet para cantar una canción para Ohel, un pianista que estuvo como rehén durante dos años y finalmente fue liberado este mes.

Ohel, con un parche en el ojo derecho debido a las lesiones que sufrió el 7 de octubre de 2023, sonreía de vez en cuando mientras acompañaba al elenco, sobre todo cuando sus padres su hermana se les unieron sobre el escenario.

Los miembros de Eretz nehederet abrazaban a la familia mientras cantaban.

Luego, tuitearon: «Hace ocho meses interpretamos aquí la canción Shemesh (Sol) en una plegaria por la liberación de Alon Ohel. Esta noche cerramos el círculo con Alon, quien regresó para estar con nosotros aquí, Bajo el cielo», en un juego de palabras con el nombre de la canción.