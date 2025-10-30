Los ataúdes entregados por Hamás llegan al centro forense para determinar si realmente contienen los restos de rehenes israelíes asesinados

Itongadol/Agencia AJN.- Los dos ataúdes entregados hace unas horas por la organización terrorista palestina Hamás a la Cruz Roja llegaron al Instituto Forense Abu Kabir en Tel Aviv para determinar si esta vez realmente contienen los restos de rehenes israelíes asesinados, informó el Ministerio de Salud.

El proceso podría demorar hasta dos días, aclararon.

Tropas de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) habían recibido los féretros en la Franja de Gaza de manos del Comité Internacional de la la Cruz Roja (CICR).

Las FDI los inspeccionaron, los cubrieron con banderas israelíes y realizaron una breve ceremonia, encabezada por un rabino militar.

El martes, la organización terrorista palestina había asegurado que “recuperó” los cuerpos de dos rehenes e incluso trascendieron sus supuestas identidades.

El anuncio de Hamás se produjo poco después de que las FDI hubieran difundido imágenes que mostraban cómo la organización terrorista palestina había reenterrado y posteriormente escenificado el “descubrimiento” de los restos de Ofir Tzarfati, asesinado durante su cautiverio.

El video, captado por un dron militar israelí, muestra a múltiples hombres armados colocando los restos de Tzarfati en una fosa recién excavada, cubriéndolos con tierra y luego “redescubriéndolos” ante la presencia de representantes del CICR, con el objetivo de presentar la escena como un hallazgo reciente.

A su vez, fuentes militares israelíes señalaron que ese tipo de maniobras busca manipular la percepción internacional y obstaculizar los esfuerzos de identificación y recuperación de los rehenes.

El regreso de los restos, de confirmarse, se produciría en medio de negociaciones intermitentes mediadas por Egipto, los Estados Unidos y Qatar, destinadas a lograr un nuevo acuerdo para la liberación de los rehenes que aún permanecen en Gaza.