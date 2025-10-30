Itongadol/Agencia AJN.- La multitudinaria concentración de plegaria contra el reclutamiento al servicio militar obligatorio finalizó en Jerusalem con enfrentamientos entre cientos de jóvenes ortodoxos y la Gendarmería israelí tras la muerte de un adolescente.

Los agentes cargaron contra los manifestantes después de que un grupo intentara entrar a la obra en construcción donde se había caído y fallecido.

La Policía está investigando si fue un suicidio, informó Ynet.

La víctima, a quien los medios identificaron como Menachem Mendel Litzman, de 20 años, cayó desde el piso 20.

Fue uno de los varios manifestantes que subieron al edificio durante la protesta, que atrajo a cientos de miles de personas a la entrada de Jerusalem. Su muerte puso fin abruptamente al evento y el conductor les pidió a los participantes que se dispersaran con calma.

Previamente había instado a más de una docena de jóvenes a bajar del edificio en construcción, después del incidente, mientras las autoridades intentaban sacarlos del lugar de forma segura.

Enfrentamientos entre jóvenes ortodoxos y la Gendarmería de Israel tras la muerte de un adolescente



La comunidad ortodoxa realizó a partir del mediodía protestas masivas en todo el país contra el servicio militar obligatorio.

La Policía y la compañía estatal de transporte Netivei Israel anunciaron el cierre de la Ruta 1 en ambos sentidos, desde la zona de Latrun hasta Ginot Sakharov, incluyendo el acceso a Jerusalem por la Ruta 16 y la zona de Sha’ar Hagai.

Se espera que el diputado Boaz Bismuth, presidente del Comité de Asuntos Exteriores y Defensa, presente un proyecto de ley la próxima semana, lo que motivó a decenas de miles de personas a manifestarse en la denominada “Marcha del millón”.

El grupo Grito de la Torá, organizador de la marcha, incluye a los partidos ortodoxos Judaísmo Unido de la Torá y Shas.

Además, Ferrocarriles de Israel anunció que la estación de tren Yitzhak Navon de Jerusalem cerraría a las 12.30 hasta que se reanudase el servicio regular al finalizar la protesta.

Unos 2.000 policías, voluntarios y gendarmes prestaron servicio antes y durante la protesta.