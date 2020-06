Israel/Cisjordania. Lo que hay que saber sobre la anexión

Itongadol/AJN.- Mientras el mundo ha fijado su atención en las protestas de George Floyd y en la continua amenaza de COVID-19, un desarrollo político con implicaciones monumentales se ha estado gestando en el Medio Oriente: la posible anexión por parte de Israel de partes de Cisjordania. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu prometió a sus partidarios durante las múltiples campañas electorales del año pasado que haría que las zonas fuera de las fronteras del país formaran parte del Estado.

Ahora su oportunidad se acerca rápidamente. Los términos de un acuerdo de coalición de gobierno que logró con su rival político Benny Gantz permiten a Netanyahu someter la anexión a una votación de gobierno el 1 de julio. Se dice que ambos difieren en los detalles, pero el embajador de EE.UU. en Israel, David Friedman, está tratando de negociar un acuerdo.

Lo que sucede con la anexión tiene un potencial de gran importancia para la relación de Israel con los Estados Unidos, con sus aliados en Europa y más allá, y con los judíos americanos. Algunos de los más fervientes partidarios del país se oponen a la anexión de Netanyahu.

La oposición y otros factores complican las posibilidades de que la anexión ocurra el 1 de julio, pero la posibilidad sigue sobre la mesa. Así que esto es lo que necesitas saber antes de esa importante fecha.

Lo que podría suceder el 1 de julio

Netanyahu, que se ha opuesto a un Estado palestino durante la mayor parte de su carrera, considera que la anexión es una forma de salvaguardar el control de Israel sobre partes de Cisjordania, que gran parte de la derecha israelí considera el centro histórico de Israel. La anexión también ha sido una demanda clave de la base electoral de Netanyahu, por lo que él vería esto como una importante victoria política.

Si el primer ministro se saliera con la suya, trataría inmediatamente de anexionar la tierra que se le asignó a Israel bajo la propuesta de paz en Medio Oriente de la administración Trump en enero, aproximadamente el 30% de Cisjordania, incluido el Valle del Jordán. Podría someter la idea a votación en el parlamento o en su propio gabinete, según el acuerdo de coalición.

Pero puede que empiece poco a poco. Según un informe del Times de Israel, Netanyahu actualmente planea anexar sólo una pequeña porción del territorio de Cisjordania el 1 de julio, la tierra ocupada por más de 100 asentamientos judíos, con casi 250.000 habitantes. El resto podría venir más tarde, pero el enfoque limitado por ahora, según se informa, se deriva del hecho de que un equipo israelí junto con uno estadounidense todavía está determinando las líneas exactas de territorio descritas en el acuerdo de paz.

Por su parte, los palestinos han rechazado terminantemente el plan.

El proceso de mapeo y el tiempo que toma podría estar a cargo de Jared Kushner, la persona clave de Trump en todo el proyecto de Medio Oriente. Mientras Friedman presionó desde el principio para que la anexión ocurriera lo más rápido posible – el embajador es un franco partidario de los asentamientos y tiene estrechos lazos con ellos – Kushner ha sido más vacilante.

Un canal de televisión israelí informó la semana pasada de que la administración estadounidense, atrapada en medio de las protestas de George Floyd y la pandemia del coronavirus, quiere “ralentizar enormemente el proceso” de anexión, aunque la intervención de Friedman sugiere un interés continuo en que esto ocurra.

¿Quién apoya la anexión?

El ala derecha de la política israelí es un gran patrocinador. Eso incluye incluso al otro antiguo rival de Netanyahu, Avigdor Liberman, el jefe halcón del partido Yisrael Beiteinu. También lo hace la administración Trump, que fue la autora del plan de paz que esencialmente dio a Netanyahu la luz verde para la anexión. Los partidarios de la administración, incluidos muchos cristianos evangélicos que tienen un interés religioso en que el territorio de Cisjordania permanezca bajo control israelí, también apoyan la medida.

Muchos líderes, políticos y organizaciones de derecha en los Estados Unidos también apoyan la medida.

Pero fuera del ala derecha en Israel y los Estados Unidos, es difícil encontrar mucho apoyo.

¿Quién se opone a la anexión?

Las especulaciones sobre la anexión ya han provocado una ola de respuestas críticas, desde los grupos judíos liberales cuya oposición cabría esperar hasta políticos estadounidenses y los líderes mundiales, así como los judíos prominentes que no siempre tienen peso en la política.

En los Estados Unidos, la cautela en torno a la anexión ha estado consensuada, y tanto republicanos como demócratas advirtieron a finales del año pasado que esa medida amenazaría los esfuerzos por alcanzar una solución de dos Estados.

Algunos de los grupos pro israelíes más centristas, como el AIPAC, el mayor grupo de presión de Israel en los Estados Unidos, aún no han mostrado sus cartas. El tema pone a grupos como el Comité de Asuntos Públicos Americano-Israelí en una posición delicada: ¿apoya a Israel a toda costa, o traza una línea en las acciones que cree que pone en peligro el futuro del estado judío?

En un giro inesperado, varios líderes de colonos israelíes, alcaldes y otros activistas cuyos hogares se convertirían en parte de Israel bajo la anexión se oponen a la medida. Dicen que la anexión impediría la expansión de los asentamientos y congelaría los asentamientos actualmente dispares, que están esparcidos por toda la región de Cisjordania, en una posición insegura.

También se oponen a un Estado palestino en cualquiera de sus formas. “O los asentamientos tienen un futuro o el estado palestino lo tiene, pero no ambos”, dijo el legislador de derecha Bezalel Smotrich, quien en un momento dado presionó por la anexión, al New York Times la semana pasada.

¿Cuáles podrían ser las consecuencias?

Si Netanyahu sigue adelante con la anexión, podría haber consecuencias para Israel. La mayor parte de la comunidad internacional ve los asentamientos como parte de una ocupación israelí ilegal de tierras que podría constituir un Estado palestino. La anexión también se consideraría ilegal según las normas de las Naciones Unidas, como lo fue, por ejemplo, la anexión de Crimea por parte de Rusia en 2014.

La medida provocaría sin duda una intensa condena internacional, e incluso una posible sacudida en las lealtades internacionales. Si bien muchos países europeos y otros países -incluidos los Estados Unidos bajo el mandato del Presidente Obama- han estado en desacuerdo con Netanyahu en cuanto a la política, se han aferrado a la esperanza de una futura solución de dos Estados. La anexión alteraría por lo menos el aspecto de la solución tradicional de dos Estados.

Los políticos de algunos países, entre ellos al menos un aliado incondicional de Israel, ya han pedido que se impongan sanciones a Israel si lleva a cabo la anexión como amenaza.

Para los más de 400.000 israelíes que viven en los asentamientos y son ciudadanos de pleno derecho, los detalles de la gobernanza posterior a la anexión aún no están claros. Pero es innegable que la medida daría forma a los contornos de los futuros esfuerzos de paz en la región, ya que Israel vería inequívocamente los asentamientos de Cisjordania como parte del Estado oficial en cualquier negociación con los palestinos.

Es casi seguro que esas negociaciones se verían retrasadas por la anexión. Los palestinos ya han renunciado a sus responsabilidades acordadas en virtud de los Acuerdos de Oslo, el acuerdo de 1993 que estableció la cooperación en materia de seguridad entre ellos y los israelíes e inició el proceso de paz. Dicen que la anexión unilateral, a la que ambas partes acordaron renunciar, es un factor que rompe el acuerdo cuando se trata de negociar con Israel sobre cualquier cosa que avance.

Jordania, uno de los vecinos de Israel, podría ser la próxima en alejarse de los acuerdos de seguridad con Israel, ya que el rey del país ha dicho que traerá “un conflicto masivo”. La Liga Árabe también ha emitido una advertencia.

Algunos han especulado que la anexión podría desencadenar la violencia palestina en la zona también. “No queremos que las cosas lleguen a un punto de no retorno”, dijo Hussein al-Sheikh, un asesor cercano del presidente de la Autoridad Palestina Mahmoud Abbas, al New York Times el lunes. “La anexión significa un no retorno en la relación con Israel”.