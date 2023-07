Israel. Cinco arrestados, sospechosos de asesinar a una adolescente por su orientación sexual

Itongadol.- Casi un mes después de que una adolescente drusa muriera tiroteada tras las incesantes amenazas de muerte de sus hermanos por su orientación sexual, la policía detuvo el martes a cinco sospechosos del norte de Israel, y cuatro de ellos ingresaron en prisión preventiva según las fuentes de Times of Israel.

Sarit Ahmad, de 18 años, fue asesinada el 9 de junio en un tiroteo que la policía sospecha que estaba relacionado con su identidad lesbiana. Era el miembro número 99 de la comunidad árabe asesinado desde el comienzo de 2023, una cifra que desde entonces se ha elevado a 114.

Un día después del presunto asesinato, la policía dijo que estaba buscando a uno de sus hermanos, que había desaparecido tras el incidente. Afirmaron tener pruebas que lo relacionaban con el asesinato. Los hermanos fueron detenidos y encarcelados brevemente en 2021 después de que ella presentara una denuncia policial contra ellos.

Los nuevos detenidos son hombres de unos 30 años del norte del país, sospechosos de estar implicados en el asesinato. El sitio de noticias Israel Hayom informó de que ninguno de los sospechosos es pariente de Ahmad ni reside en Kisra-Sumei, cerca de donde se produjo el asesinato.

El miércoles, el Tribunal de Primera Instancia de Nazaret prorrogó ocho días la prisión preventiva de cuatro sospechosos. No estaba claro si el quinto sospechoso había sido puesto en libertad.

Según los medios de comunicación hebreos, Ahmad se vio obligada a huir a un refugio para mujeres donde vivió durante un año tras ser amenazada por sus hermanos. En mayo, presentó otra denuncia policial tras recibir nuevas amenazas de su hermano y aceptó trasladarse a un refugio de Beersheba.

Sin embargo, pronto se arrepintió de la decisión y se trasladó a vivir con su hermana a la localidad septentrional de Sajur.

Fue asesinada a tiros mientras estaba sentada en su coche a las afueras de la localidad de mayoría drusa de Kisra-Sumei, en la región occidental de Galilea.

Un reportero de televisión fue agredido el mes pasado mientras cubría un acto pro LGBTQ en memoria de Ahmad.

Ali Mugrabi, del Canal 13 de noticias, que estaba con el cámara Gideon Lev Ari, dijo que los sospechosos se les acercaron cuando el acto se dispersaba y se enfadaron porque estaban cubriendo la comunidad LGBTQ.

Ahmad denunció hace tres años a la policía que sus hermanos amenazaban con asesinarla, y uno de ellos ofreció 200.000 NIS (56.000 dólares estadounidenses) por su muerte después de que hablara de que mantenía una relación sentimental con otra mujer.

«El hermano que descubrió [la relación] tiene 30 años. Me cogió el teléfono y me amenazó con pagar a alguien para que me matara. Hizo las amenazas varias veces en un mismo día», dijo Ahmad a la policía en 2020, cuando ella tenía 15 años, según los detalles de la denuncia emitida el mes pasado en las noticias del Canal 12.

«Hablé con mi padre y le dije: ‘Soy tu hija y tienes que aceptarme’. Le dije que era lesbiana. Empezó a decirme: ‘Tú no eres así y si tus hermanos se enteran te matarán'», relató.

Preguntada por la policía sobre cómo terminó la conversación, Ahmad dijo que su padre creía que ella podía cambiar su sexualidad.

También dijo que su otro hermano la amenazó con apuñalarla tras oírla hablar de su novia con sus padres.

«La apuñalaré con un cuchillo en el estómago. Después me tomaré una cerveza, como si no hubiera pasado nada», Ahmad oyó decir a su hermano.