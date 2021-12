Israel captura a terroristas palestinos de la Jihad Islámica por atentado en Homesh

AJN/Itongadol.- Las fuerzas de seguridad de Israel detuvieron a varios sospechosos el domingo por la mañana que estarían detrás del mortal ataque con disparos que mató a Yehuda Dimentman la semana pasada en la Margen Occidental.

Los terroristas son miembros del movimiento Jihad Islámica Palestina (PIJ). Grandes fuerzas de la FDI, el Shin Bet (Agencia de Seguridad de Israel) y la Policía de Fronteras arrestaron a los sospechosos en la aldea de Silat al-Harithiya, al noroeste de Jenin.

Uno de los sospechosos es un miembro de la Jihad Islámica que había sido encarcelado en Israel en el pasado.

Las FDI habían intensificado su persecución durante el fin de semana de los terroristas que mataron a Dimentman, un padre de 25 años de un niño pequeño, que fue emboscado cuando el automóvil en el que estaba fue baleado cerca de Homseh mientras se dirigía al asentamiento de Shavei Shomron.

Los soldados se concentraron específicamente en áreas alrededor de las ciudades de Jenin y Nablus en la región de Samaria, cerca de donde los hombres armados dispararon contra el automóvil de Dimentman el jueves por la noche. Otros dos israelíes que viajaban en el automóvil sufrieron heridas leves.

Las fuerzas de seguridad también confiscaron armas sospechosas de haber sido utilizadas en el ataque, incluidos dos rifles M16 y una pistola semiautomática improvisada. Los terroristas fueron trasladados al Shin Bet para ser interrogados.

Majed Saleh Jaradat, uno de los terroristas arrestados según informes palestinos, es hijo de Salah Jaradat, un terrorista de la Jihad Islámica que fue abatido por las fuerzas israelíes en 2003. Según informes posteriores, dos de los otros sospechosos detenidos son Ghaith Jaradat, de 17 años, y Omar Ahmed Yassin Jaradat, de 20 años.

El primer ministro Naftali Bennett visitó la sala de operaciones del Shin Bet en las primeras horas de la mañana del domingo para seguir de cerca la captura de los atacantes.

«Todo terrorista en el Estado de Israel debe saber esto: estás en un tiempo prestado, no puedes esconderte para siempre», dijo. «A la familia de Yehuda Dimentman: el dolor es enorme, pero el terror no ganará y no nos moverá de donde estamos».

El ministro de Defensa, Benny Gantz, elogió la operación el domingo: «Continuaremos persiguiendo a los terroristas y haremos justicia a quienes hieren o intentan herir a ciudadanos israelíes».

«Todo terrorista que ataque a un ciudadano israelí debe saber que llegará el día en que se encontrará cara a cara con las fuerzas de seguridad. No cederemos al terror», dijo el ministro de Seguridad Pública, Omer Bar Lev.

Horas después, un terrorista intentó apuñalar a dos israelíes en Jerusalem el domingo.

Según los informes, el atacante intentó apuñalar a dos jóvenes judíos ortodoxos que son hassidim de Breslov en un estacionamiento cerca de la Puerta de Damasco. Los dos están siendo interrogados actualmente por la policía.

No se ha capturado al atacante en este momento, pero se ha llamado al personal policial al área y están buscando al sospechoso.

El incidente sigue a otros ataques con arma blanca de alto perfil por parte de palestinos contra israelíes en Jerusalem.

A principios de diciembre, una adolescente palestina de 14 años apuñaló a una madre israelí en el barrio de Sheikh Jarrah, en el este de Jerusalem.

Ese ataque siguió al de un palestino de 23 años que apuñaló a un hombre ortodoxo en las afueras de la Puerta de Damasco antes de que agentes de la policía fronteriza lo abatieran a tiros.

El mes pasado, una persona murió y cuatro resultaron heridas en un tiroteo en Jerusalem antes de que oficiales le dispararan al terrorista, un residente de Jerusalem Este que Hamás identificó como uno de sus miembros.

El rabino Zeev Katzenelnbogen, padre de ocho hijos, regresaba a casa después de las oraciones matutinas en el Muro Occidental en la Ciudad Vieja de cuando fue alcanzado por una bala.

Dijo que todavía llevaba su vestimenta de oración cuando comenzó el tiroteo. Su tefilín (pequeña caja de cuero donde se guardan pergaminos) parece haberlo protegido de los disparos.

«No entendía realmente lo que estaba pasando… en una fracción de segundo sentí un dolor muy fuerte en el brazo justo en el lugar de los tefilín», dijo a los periodistas desde su cama de hospital en Jerusalem.

“Entiendo el gran milagro, la bondad que Dios hizo por mí”, dijo. “En un segundo pude haber perdido la vida y lo recibí como un regalo. Está escrito que los tefilín están conectados al corazón… Hay una conexión con Dios y la sientes, te sientes cubierto, te sientes protegido”, agregó el rabino.

Los otros heridos en el ataque fueron el rabino Aaron Yehuda, que fue hospitalizado en estado grave en el Centro Médico Shaare Zedek, y un par de policías con heridas leves que recibieron tratamiento en el Hospital Hadassah Ein Kerem y luego fueron dados de alta.

La víctima, el primer civil israelí asesinado por la violencia palestina desde el conflicto de 11 días en la Franja de Gaza en mayo, fue identificado como Eliyahu David Kay, de 26 años, un inmigrante reciente de Sudáfrica.