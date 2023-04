Israel. Brújula perteneciente a combatientes de la Guerra de la Independencia encontrada en el campo de batalla

Itongadol.- Una brújula perteneciente a uno de los soldados del Pelotón de Montaña (el «Lamed Heh» o «35») fue descubierta en la cima de la Colina de la Batalla, en las Tierras Bajas de Yehuda, junto a proyectiles de ametralladora Bren.

Según los investigadores Dr. Rafi Lewis, del Colegio Académico de Ashkelon y la Universidad de Haifa, y Ayal Marco, de la Autoridad de Antigüedades, la brújula perteneció al comandante de la división, Dani Mass, o a uno de los dos exploradores que lucharon en la fuerza: Yitzhak Halevi o Yitzhak Zevuloni.

El caso «Lamed Heh» es uno de los más difíciles de la guerra de 1948. Incluso después de más de 75 años desde que tuvo lugar la batalla, en la que murieron los 35 combatientes que se dirigían a ayudar a la sitiada Gush Etzion, el suceso sigue ocupando un lugar importante en el ethos hebreo y sionista.

Los resultados de la investigación se publicarán a principios de mayo en la revista científica Studies of the Land of Judah de la Autoridad Israelí de Antigüedades y la Escuela de Campo Kfar Etzion, producida en cooperación con el KKL-JNF, la Universidad Bar-Ilan, la Autoridad de Parques y Naturaleza, la Fundación Jesselson y Mizrah R&D. La revista se produce en el marco de la conferencia «Estudios de la Tierra de Yehuda», que se celebrará el 8 de mayo (Lag Ba’Omer).

Durante los dos últimos años, Lewis y Marco han llevado a cabo un estudio arqueológico único en la Colina de la Batalla de Lamed Heh. El Dr. Lewis y Marko se conocieron por primera vez durante el servicio de reserva en la unidad Eitan de localización de personas desaparecidas en las IDF. Allí utilizan métodos arqueológicos para buscar soldados cuyo lugar de enterramiento se desconoce.

La investigación, que utiliza métodos arqueológicos para investigar hechos ocurridos en un pasado reciente, examina la colina de Lamed Heh desde el punto de vista arqueológico y medioambiental, y recoge -por primera vez, de forma ordenada y sistemática- pruebas que se conservan del campo de batalla hasta nuestros días.

Estas pruebas se unen a los escasos hallazgos recogidos en la zona por el instituto Sde Kfar Etzion y a los testimonios recogidos en el pasado de los combatientes árabes y del oficial británico que coordinó la recogida de los cuerpos de los combatientes y llevó a cabo una investigación de los combatientes árabes sobre el terreno. Ni un solo combatiente del lado israelí del pelotón sobrevivió para contarlo.

«Vimos que las pruebas materiales de la batalla estaban desapareciendo», dijeron Marco y la Dra. Lewis. «Los objetos se deterioran en el campo y los viajeros coleccionan recuerdos, y pensamos que si no lo hacíamos ahora, dentro de unos años no tendríamos la oportunidad de recrear el campo de batalla». Con la ayuda de colegas, familiares y amigos de la reserva, nos pusimos en marcha».

En uno de los días de investigación, los investigadores encontraron en lo alto de la colina de la batalla, detrás de una roca que al parecer sirvió de refugio a uno de los combatientes, varios proyectiles de ametralladora Bren y una brújula de latón, que tiene un mecanismo de bloqueo de esfera.

Investigaciones exhaustivas e internacionales demuestran que la brújula -de tipo sencillo, que no llevaba el nombre del fabricante- fue creada durante el primer tercio del siglo XX. La investigación forense realizada en los laboratorios de la Policía de Israel demostró que el cristal de la brújula se hizo añicos como consecuencia de una bala que atravesó el marco de la brújula, arañando y haciendo añicos su cristal.

«En este momento, es imposible asociar la brújula con un combatiente específico, pero es probable que perteneciera a uno de tres: el comandante de pelotón Dani Mass, o uno de los dos rangers que lucharon con la fuerza: Yitzhak Halevi o Yitzhak Zevuloni», dijo Lewis. «En este momento no es posible identificar con certeza al propietario original de la brújula, pero tenemos la esperanza de que en el futuro se descubra material de archivo que lo haga posible».

Marco declaró que «el hecho de que la brújula corresponda a la época en que tuvo lugar la batalla, y el hecho de que la brújula haya sido alcanzada por un proyectil, refuerza la suposición de que fue utilizada en la Batalla del Lamed He, y también demuestra que una figura de mando -o al menos una figura dirigente- estuvo presente en el escenario de la última batalla.»

A título personal, Lewis y Marko añadieron que «este estudio es una especie de puñetazo en el estómago. No se parece a ninguna investigación arqueológica que hayamos realizado. Aunque los acontecimientos que investigamos del pasado lejano incluían pruebas de destrucción y graves actos de violencia, la investigación en la colina de la batalla es diferente: efectivamente, han pasado 75 años desde la caída del Lamed He, pero aquí hay caras y nombres. Hay un conocimiento casi personal de cada uno de los personajes. Te preguntas qué fue de los combatientes, o si la brújula -con las marcas de una bala- atravesó el corazón de quien la llevaba en el bolsillo o en la mano. Realizas un trabajo lo más científico posible, pero es muy difícil desligarse del aspecto emocional».