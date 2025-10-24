Inicio ISRAEL Israel arresta a 3 terroristas palestinos que tiraron un explosivo que hirió a soldados en la Margen Occidental

Israel arresta a 3 terroristas palestinos que tiraron un explosivo que hirió a soldados en la Margen Occidental

Itongadol/Agencia AJN.- Agentes de la Policía y el Shin Bet israelíes arrestaron el domingo a tres terroristas palestinos que la noche anterior habían tirado un artefacto explosivo que hirió levemente a dos soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel en la localidad de Tubas, en la Margen Occidental, y huyeron del lugar.

En respuesta a la emboscada, agentes del Shin Bet establecieron puestos de control en la zona, interrogaron a sospechosos, mantuvieron «conversaciones de advertencia» con residentes y retiraron carteles que incitaban al terrorismo, informó un portavoz.

Según las fuerzas del orden, los terroristas confesaron haberles lanzado el artefacto explosivo a los soldados durante el interrogatorio realizado por investigadores de la Policía del distrito.

