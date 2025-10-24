Un funcionario israelí advirtió que Hamás desconoce la ubicación de cinco rehenes fallecidos

Itongadol.- Un funcionario israelí aseguró este viernes a múltiples medios de comunicación hebreos que Hamás desconoce la ubicación de cinco de los 13 rehenes fallecidos que aún se encuentran retenidos en la Franja de Gaza.

La organización terrorista palestina está ‘‘jugando y ganando tiempo para prolongar el alto el fuego sin llegar a la segunda fase [del acuerdo], que le obliga a desarmarse’’, expresó el funcionario, que permaneció anónimo, en diálogo con Ynet News.

El alto el fuego exige a Hamás que devuelva a todos los cautivos, pero entró en vigor a principios de este mes en el entendimiento de que algunos de los cadáveres de los entonces 28 cautivos fallecidos serían difíciles de encontrar en el territorio devastado por la guerra.

Desde entonces, ante la presión del Estado judío, Hamás devolvió los cuerpos de 15 rehenes fallecidos.

Hasta el momento hubo diversas estimaciones sobre el número de rehenes fallecidos a los que Hamás podría tener acceso.

A su vez, según los reportes, funcionarios de defensa israelíes comunicaron al vicepresidente estadounidense JD Vance que Hamás puede devolver los cadáveres de al menos 10 de los 13 rehenes fallecidos restantes.

Al mismo tiempo, otras estimaciones indican que el grupo terrorista podría localizar menos cuerpos.

En estos momentos se están realizando esfuerzos en el enclave costero palestino para encontrar los cadáveres de los rehenes.