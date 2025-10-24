Líbano. Israel bombardea varios sitios terroristas de Hezbollah

Itongadol/Agencia AJN.- Israel bombardeó ayer varios sitios terroristas de Hezbollah en el Líbano.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) confirmaron ataques aéreos en la sureña Nabatieh, cuyo objetivo era un depósito de armas, y en el valle de Bekaa, en el este, dirigidos contra un campo de entrenamiento donde se concentraban terroristas y una planta de fabricación de misiles de precisión, y una base militar en el norte, entre otros objetivos.

Según el Ejército, Hezbollah utilizó ese campo de entrenamiento para planificar ataques contra Israel.

La planta de fabricación de misiles en el valle de Bekaa ha sido atacada por las FDI en numerosas ocasiones.

La Agencia Nacional de Noticias libanesa había informado anteriormente que “aviones de guerra israelíes lanzaron una serie de violentos ataques contra la cordillera oriental” en la región de Bekaa, cerca de la frontera con Siria.

También informó que dos ataques israelíes tuvieron como objetivo la cordillera de Hermel, en el nordeste del país.