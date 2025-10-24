Inicio MUNDO JUDIO Ucrania. Jersón: Rusia bombardea una sinagoga y el rabino se salva por haberse ido a colocar una mezuzá

Itongadol/Agencia AJN.- Una sinagoga en Jersón, en el sur de Ucrania, fue alcanzada por un misil, que le causó daños significativos, informó el movimiento jasídico Jabad Lubavitch en sus redes sociales.

El rabino del lugar, Yosef Yitzchak Wolff, se salvó del impacto por unos minutos porque había salido del edificio para colocar una mezuzá (objeto ritual judío para la protección divina de un lugar) en el marco de la puerta de una casa.

Los daños incluyeron un gran agujero en el techo y escombros en el suelo. La oficina de Wolff también resultó dañada.

Este calificó el incidente como «un claro momento de hashgajá pratit», protección particular divina.

«Los muros temblaron y el santuario, el corazón de la comunidad, quedó completamente destruido, pero nuestro espíritu no será doblegado. Fortaleceremos a la comunidad y reconstruiremos la sinagoga para que, si D’s quiere, se sigan escuchando las oraciones allí», dijo Wolff.

No fue la primera vez que se salvó por poco de un ataque en los tres años y medio de guerra con Rusia: en julio, un dron suicida impactó su auto, destrozando la parte delantera, pero Wolff, su esposa y su hija de 19 años resultaron ilesos.

