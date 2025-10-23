Diplomática israelí en España denuncia el incremento del antisemitismo en el país

Itongadol.- La jefa de misión de Israel en España, Dana Erlich, alertó sobre el incremento de actos antisemitas registrados en el país y pidió a la sociedad española no permanecer en silencio ante el odio.

En un mensaje difundido tras conocerse las cifras oficiales, Erlich afirmó: “No podemos quedarnos callados ante estas imágenes. No deberíamos”, en referencia a episodios recientes de violencia y expresiones antisemitas.

De acuerdo con datos del Ministerio del Interior de España, los casos de antisemitismo aumentaron un 60,8% durante 2024, un crecimiento que genera preocupación tanto en comunidades judías locales como en autoridades diplomáticas.

Erlich subrayó que la lucha contra el antisemitismo “es responsabilidad de toda la sociedad, no solo del pueblo judío”, e instó a las instituciones españolas a redoblar los esfuerzos para frenar la incitación al odio.

“La democracia se debilita cuando una sociedad se rinde ante la incitación al odio. Tenemos que actuar”, concluyó.