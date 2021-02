Israel aprueba comenzar el martes vuelos con 780 inmigrantes

AJN/Itongadol.- La ministra de Transporte de Israel, Miri Regev, quien también encabeza el Comité de Excepciones, aprobó 5 vuelos llenos de inmigrantes de diferentes países, 780 en total, en una llamada con la ministra de Inmigración e Integración, Pnina Tamano-Shata, el jueves.

Habrá al menos un vuelo desde un país diferente todos los días durante cinco días, a partir del próximo martes, dijo el Ministerio de Transporte.

Los vuelos llevarán a 100 inmigrantes de Francia, 200 de Rusia, 140 en dos vuelos de Ucrania, 120 de Sudamérica y 220 de Etiopía.

Asimismo, Regev, le informó a Meyer Habib, diputado y representante de la comunidad judía en Francia, el viernes que París se agregará a la lista de ciudades a las que podrán ir vuelos de ida y vuelta para aquellos que tengan permitido entrar y salir de Israel en medio de las restricciones al vuelo continuo.

Los vuelos se coordinarán a partir de la próxima semana y se requerirá que los pasajeros sigan las regulaciones israelíes, incluida la aprobación del comité de excepciones y la realización de una prueba de coronavirus.

Finalmente, el gobierno de Israel aprobó en una teleconferencia el jueves por la noche la extensión de las restricciones de entrada y salida hacia y desde Israel por 14 días hasta el sábado 6 de marzo.

El gobierno de Israel anunció el viernes 5 de febrero que el aeropuerto Ben-Gurión permanecerá cerrado al menos hasta el 20 de febrero, ya que Israel trata de evitar la entrada de nuevas mutaciones del coronavirus que han contribuido al último e incesante aumento del número de casos.

El principal aeropuerto internacional de Israel ha estado cerrado casi por completo desde el 25 de enero, excepto para los aviones de carga y los vuelos de emergencia.

Durante esas dos semanas, todas las solicitudes de entrada y salida tenían que recibir la aprobación de ese panel, que estaba encabezado por el ministro de Asuntos de Asentamientos, Tzachi Hanegbi.

También se concedió la entrada a los residentes israelíes en el tercer trimestre de embarazo. Los no ciudadanos, incluidos los candidatos a la «aliá» (inmigración) pendiente y los deportistas profesionales, que requieran la entrada por circunstancias atenuantes también pueden apelar al comité de Hanegbi.

Los ciudadanos que salieron del país antes del 25 de enero y que desde entonces han quedado varados en el extranjero debido al cierre casi total de los cielos israelíes también podían regresar al país a partir de ese domingo y serían trasladados inmediatamente a hoteles de cuarentena a su llegada. Permanecerían allí durante dos semanas, o diez días si daban negativo en dos tests de COVID-19.

El gobierno ha aumentado sus medidas de precaución en las últimas semanas para evitar un brote generalizado de las variantes británica y sudafricana del coronavirus.

A pesar del exitoso programa de vacunación y del cierre que lleva un mes de duración, Israel había tenido dificultades para reducir el número de víctimas del virus, que superó las 5.000.

Las cifras del Ministerio indicaban que había 1.101 personas en estado grave y 7.183 nuevos casos registrados el jueves.

A principios de esa semana, un alto funcionario de salud dijo que Israel podría comenzar a poner en cuarentena a las personas vacunadas que regresen al país, incluso después de la reapertura del Ben-Gurión, un cambio de política que socavaría la tan anunciada iniciativa del «pasaporte verde».

Israel había sido uno de los países más entusiastas respecto a la posibilidad de un certificado que permitiera viajar sin cuarentena a las personas vacunadas, pero la aparición de nuevas variantes del coronavirus en las últimas semanas ha provocado un cambio radical en el pensamiento del gobierno.

La principal preocupación del Ministerio de Salud es que las vacunas no protejan a las personas de enfermar con algunas variantes, una preocupación que no se ha confirmado ni desmentido definitivamente. Tampoco se sabe con certeza si las personas vacunadas pueden portar y transmitir el virus, aunque no se enfermen.