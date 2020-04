Israel almacena el medicamento propuesto por Trump por si se comprueba como cura

Iton Gadol/Agencia AJN.- Después de que el presidente de los Estados Unidos Donald Trump sugiriera, a pesar de la cautela de los médicos, el uso de la medicación con la que se cura la malaria para tratar el coronavirus, enormes cantidades de dosis de esa droga han llegado a Israel. Si bien el método del presidente norteamericano no se ha probado aún, el Gobierno israelí ha ordenado almacenar píldoras de hidroxicloroquina en caso de que sea comprobada su utilidad en un futuro cercano.

«Debido a la excitación general, el gobierno ha tomado la decisión de almacenarla», dijo Jacob Moran-Gilad, miembro del Equipo de Gestión de Epidemias del Ministerio de Salud, al Times de Israel. Sin embargo, aseguró que los médicos no van a empezar a prescribirlo a los pacientes de coronavirus esperando ver mejoras.

Moran-Gilad, quien además es profesor de la Universidad Ben-Gurion, dijo que el gobierno se está adelantando al juego en caso de que la efectividad de la droga sea probada y el mercado internacional compita ferozmente por adquirirla. El fundamento de la compra de hidroxicloroquina, dijo, es que «en unas pocas semanas, si hay datos oficiales que demuestren que es beneficiosa, será muy difícil hacerse con la droga».

Además de crear grandes almacenes del medicamento, Israel está reuniendo grandes suministros de una droga similar de la que también ha hablado Trump. El sábado por la noche, una declaración del gobierno israelí anunciaba a la llegada de «enormes» cargamentos de suministros para la lucha contra el coronavirus, incluidos 2,4 millones de píldoras de cloroquina, un fármaco normalmente utilizado para prevenir y tratar el paludismo. El anuncio decía también que los ingredientes para producir más están en camino desde la India.

El anuncio de Trump sobre los medicamentos ha causado niveles de indignación sin precedentes entre los médicos y científicos estadounidenses. «¿Qué tienes que perder? Tómalo», dijo el presidente norteamericano sobre la hidroxicloroquina, a pesar de que sus propios asesores en materia de coronavirus subrayaron que es necesario investigar sobre su seguridad y eficacia.

En Israel, la creciente inversión en este medicamento no ha ido acompañada de declaraciones vertiginosas o de políticos que anuncien su eficacia. Zeev Feldman, vicepresidente de la Asociación Médica Israelí, dijo que se reserva el juicio sobre los medicamentos contra la malaria, pero cree que el gobierno está actuando sabiamente al acumularlos mientras se realizan las pruebas.

Por otro lado, Moran-Gilad dijo que el Equipo de Gestión de Epidemias discutió si dar a los hospitales alguna dirección con respecto a la hidroxicloroquina, y decidió no hacerlo. «Por el momento no hay ninguna orientación oficial o respaldo del Ministerio de Salud para que se utilice para COVID-19», dijo. «Discutimos esto en el equipo de gestión nacional y decidimos no dar ninguna orientación ya que no hay datos que apoyen el uso de esta droga».

A pesar de que no sea una instrucción, aclaró que los médicos están autorizados a recetar hidroxicloroquina a sus pacientes, y algunos lo están haciendo. «El hecho de que haya una reserva de la droga no significa que haya un respaldo oficial o un estímulo para usarla libremente», expresó.