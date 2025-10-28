Hamás devolvió los restos parciales de Ofir Tzarfati, un rehén que ya fue enterrado en Israel

Itongadol/Agencia AJN.- Los restos devueltos por Hamás el lunes por la noche no pertenecían a ninguno de los 13 rehenes fallecidos que permanecen en Gaza, sino a un rehén que ya fue enterrado, confirmó Israel el martes.

Hamás devolvió los restos adicionales del rehén fallecido Ofir Tzarfati, confirmó hoy la Oficina del Primer Ministro.

Tzarfati fue declarado muerto tras ser devuelto a Israel durante una operación de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y el Shin Bet en diciembre de 2023. Restos adicionales de Tzarfati fueron trasladados a Israel en marzo de 2024.

El primer ministro Benjamín Netanyahu convocará hoy una reunión para debatir la respuesta de Israel.

En los últimos días se discutieron con funcionarios estadounidenses algunas medidas que Israel podría tomar.

«Esto no puede quedar sin respuesta», declaró una fuente israelí a The Jerusalem Post.

Los restos fueron trasladados a territorio israelí por las Fuerzas de Defensa de Israel el lunes por la noche y llegaron al Instituto Nacional de Medicina Forense en Abu Kabir aproximadamente a la medianoche.

Un miembro de las Brigadas Izzadin al-Qassam de Hamás declaró a Al Jazeera ese mismo día que los restos habían sido descubiertos durante las excavaciones en el barrio de Tuffah, en la ciudad de Gaza. El área de la ciudad de Gaza se encuentra actualmente en el lado de Hamás de la Línea Amarilla, según lo estipula el acuerdo de alto el fuego.

Por otra parte, Hamás informó a mediadores árabes que estaba trabajando para excavar los restos de entre siete y nueve rehenes asesinados en la Franja de Gaza, según informó el lunes la cadena saudí Asharq News.

La entrega se produjo varias horas antes del plazo de 48 horas establecido por el presidente estadounidense, Donald Trump, para acelerar la devolución de los restos de los rehenes.

«Hamás tendrá que empezar a devolver los cuerpos de los rehenes fallecidos, incluidos dos estadounidenses, rápidamente», escribió.

«Veamos qué hacen en las próximas 48 horas. Estoy siguiendo esto muy de cerca», afirmó.