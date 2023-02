Guns ‘N Roses visitará Tel Aviv en su próxima gira mundial

Itongadol.- Guns ‘N Roses actuará en Tel Aviv en junio, dando comienzo a su gira mundial de 2023, informó la revista Rolling Stone.

El concierto, producido por Live Nation, será la cuarta visita de la banda. En 2017, su concierto duró más de tres horas y media ante sus adorados fans en el parque Yarkon, que también será el escenario de este año.

La venta anticipada de entradas comenzará el martes con precios que oscilan entre 355 NIS y 955 NIS en la sección VIP.

La banda, fundada en Los Ángeles en 1985, ascendió rápidamente a los primeros puestos de las listas de éxitos.

Visitaron Israel por primera vez en 1993 y más tarde en 2012 y 2017, en lo que todavía se considera uno de los mejores conciertos jamás ofrecidos al público israelí.

Entonces, la banda recibió una calurosa bienvenida y brindó al público un extenso espectáculo de tal calidad que rememoró sus días de gloria.

Entre los miembros de la banda estarán Axl Rose, Slash y Duff McKagan.

Guns ‘N Roses publicó seis álbumes de estudio, incluido Chinese Democracy, en 2008, pero dos de sus discos de mayor éxito fueron Appetite for Destruction y el álbum doble Use your illusion.

Su lista de éxitos incluye Sweet Child O’, Knockin’ On Heaven’s Door, November Rain, Don’t Cry, Mine, Welcome to the Jungle, Paradise City y Live and Let Die.