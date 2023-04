Gobierno israelí aprueba la propuesta de Guardia Nacional

AJN/Itongadol.- El gobierno israelí aprobó el domingo la propuesta del ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, para formar una Guardia Nacional que opere independientemente de la Policía en diferentes escenarios de emergencia, así como también combata el terrorismo y aplique la soberanía “donde sea necesario”.

“La Guardia Nacional que aprobó el gobierno es un mensaje importante para los residentes de Israel y para la seguridad personal, una necesidad básica y necesaria para el Estado de Israel que disfruta del consenso trenzado”, dijo Ben-Gvir en un comunicado después de que se aprobó la medida.

“La Guardia operará para devolver la soberanía y la seguridad personal a todo Israel. Le agradezco al primer ministro su apoyo.”

La decisión estipula que el ministro de Seguridad Nacional forme un comité encabezado por el director general del ministerio, que dentro de 60 días presentará un plan para la estructura organizacional, cadena de mando, presupuesto y otras áreas relacionadas con el nuevo organismo. El comité incluirá a representantes de la Oficina del Primer Ministro, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Finanzas, la Policía, las FDI y otros.

El comité también decidirá si la Guardia Nacional estará sujeta o no a la Policía o a una autoridad diferente, dijo la Oficina del Primer Ministro en un comunicado. Por lo tanto, no está claro si Ben-Gvir recibirá poder directo sobre el nuevo cuerpo. Si el cuerpo no estará a cargo de la Policía, se requerirá legislación.

Después de que el comité concluya su trabajo, la coalición tendrá 90 días para aprobar cualquier legislación necesaria para implementar la decisión.

Antes de la reunión de gabinete, Ben-Gvir acordó realizar una serie de cambios en el texto de la propuesta a pedido de los representantes de la fiscal general. Los representantes aún se negaron a apoyarlo y argumentaron que es legalmente problemático.

Previamente, los ministros aprobaron un recorte presupuestario radical del 1,5% para financiar la nueva Guardia Nacional.