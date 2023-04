Gallant: No permitiremos que los iraníes y Hezbollah nos hagan daño

AJN/Itongadol.- El ministro de Defensa, Yoav Gallant, realizó un recorrido por la Región de la Brigada de Etzion el domingo, según la Unidad de Portavoces de las FDI.

«Estamos bajo estrés en todos los sectores», dijo en un comunicado después de la gira. “Los iraníes están enviando sus armas a Judea, Samaria y Gaza y están tratando de establecerse en Siria y en la frontera libanesa. No permitiremos que los iraníes y Hezbollah nos hagan daño. No lo permitimos en el pasado, no lo permitimos ahora y no lo permitiremos en el futuro. Los empujaremos fuera de Siria, a donde deberían estar, y eso es en Irán».

El primer ministro, Benjamin Netanyahu, anunció su destitución el 26 de marzo. Ello provocó la indignación pública y protestas generalizadas.

Netanyahu no emitió ningún documento formal para despedirlo. Hacia fines de la semana pasada se llevaron a cabo negociaciones y mediaciones para tratar de convencerlo.

El presidente de la Unidad Nacional, Benny Gantz, le pidió al primer ministro que «anuncie que el ministro Gallant seguirá siendo [ministro de Defensa], incondicionalmente y sin juegos egoístas a expensas de la seguridad del país».

Además, les pidió a otros miembros de la coalición que no acepten un nombramiento como ministro de Defensa, advirtiendo que su legitimidad en el cargo sería cuestionable.

Gallant se reunió el miércoles con el presidente de Shas, Aryeh Deri, para discutir los esfuerzos por convencer a Netanyahu de que anule la decisión de destituirlo.

Deri es uno de los principales factores que presionan a Netanyahu para que revoque el despido, además del ministro David Amsalem, próximo a Gallant.

Según fuentes del Likud, Netanyahu envió mensajes exigiendo que Gallant se disculpe por su declaración contra la reforma judicial y también que dimita de la Knesset para asegurarse de que no votará en contra de la legislación cuando se renueve.

Deri intenta mediar entre Netanyahu y Gallant y encontrar la manera de que permanezca en su puesto. Según fuentes familiarizadas con los detalles, existe la posibilidad de que Gallant se disculpe por su declaración en la que advertía contra la reforma judicial y por el hecho que se hiciera mientras Netanyahu estaba en el extranjero, sin retractarse del contenido o el significado de la declaración.