Gantz: Israel proporcionará equipos de protección a Ucrania

Agencia AJN/Itongadol.- El ministro de Defensa de Israel, Benny Gantz, anunció que Jerusalem proporcionará a Kiev equipos de protección para las organizaciones de rescate y emergencia.

Gantz habló el miércoles con su homólogo, el ministro de Defensa de Ucrania, Oleksiy Reznikov, y dijo que, tras la solicitud de Kiev, el Ministerio de Defensa de Israel proporcionará equipos de protección, como cascos y chalecos.

“Esto es parte del amplio esfuerzo de Israel para brindar ayuda humanitaria, que incluye el establecimiento de un hospital de campaña, la absorción de refugiados e inmigrantes, la provisión de alimentos y asistencia médica, y más”, se lee en un comunicado emitido por su oficina.

Israel ha estado tratando de lograr un equilibrio entre Rusia y Ucrania, y se dice que en febrero, Bennett se negó a vender armas después de que el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, se lo pidiera.

Según la emisora ​​pública israelí Kan, cuando Zelensky pidió ayuda militar, Bennett respondió con “cortesía diplomática”.

Durante la llamada, los dos ministros también discutieron el papel del Israel liderado por el primer ministro Naftali Bennett y el esfuerzo internacional para poner fin a la guerra.

Otros países, como Japón, han enviado equipos de protección a Ucrania y, en marzo, el embajador de Ucrania en Israel, Yevgen Korniychuk, dijo que si bien entendía que Israel podría no ser capaz de proporcionar armas a Ucrania, dijo que no entendía por qué Jerusalem no podía proporcionar equipos de protección.

“No sé por qué la gente tiene miedo de proporcionar medios defensivos. ¿Es esto un arma? Esto es algo simple que se puede hacer”, dijo Korniychuk. “Espero que el gobierno pueda al menos proporcionarnos cosas que ayuden a salvar vidas ucranianas”.

Como parte de la ayuda de Israel al asediado país, Jerusalem ha establecido un hospital de campaña en la ciudad de Lviv y ha donado varias ambulancias blindadas y 4×4 de los servicios de rescate de Magen David Adom.

Al decir que aprecia los esfuerzos de Israel para poner fin a la guerra, Korniychuk dijo que la guerra “para nosotros es un genocidio, no muy diferente de su situación en la Guerra de Iom Kippur de 1973. Desafortunadamente, estamos lidiando con un adversario mucho más fuerte y muchas más bajas, así que gracias por sus intentos de mediación”.

En el pasado, Jerusalem impidió que Estados Unidos vendiera a Ucrania el sistema de defensa antimisiles Cúpula de Hierro en un intento por preservar sus estrechos vínculos con Rusia, que es un actor clave en Siria, donde las FDI están llevando a cabo ataques aéreos contra objetivos iraníes y de Hezbollah.

En marzo, Gantz comentó sobre las críticas acerca de que Jerusalem no estaba haciendo lo suficiente para ayudar a Ucrania y dijo que el Estado judío estaba ayudando a salvar vidas.

“Vemos los combates difíciles y dolorosos en Ucrania y no nos quedamos de brazos cruzados. Estamos enviando ayuda humanitaria, ayudando a evacuar a nuestros ciudadanos, absorbiendo inmigrantes y refugiados, y estamos dispuestos a expandir la ayuda de manera que detenga los enfrentamientos y salve vidas”, dijo.

Israel recibió a al menos 13.391 nuevos inmigrantes procedentes de Ucrania desde el inicio de la invasión rusa. Su llegada forma parte de la «Operación Vuelta a Casa», mediante la cual todos los que tienen derecho a hacer aliá (inmigrar a Israel) en base a la Ley del Retorno pueden recibir una aceptación de emergencia en el país. Para tener derecho a inmigrar a Israel en virtud de la Ley del Retorno hay que tener al menos un abuelo judío o estar casado con un judío.