Experto asegura que Israel todavía se encuentra en la primera ola del coronavirus

Itongadol/Agencia AJN.- Según aseguró un experto este domingo, Israel todavía está en medio de la primera ola de infecciones de coronavirus. El profesor Eran Segal del Instituto Weitzman, que supervisa a los interrogadores públicos del centro de investigación en relación con el virus, dijo que desde el final del cierre se ha producido un aumento de las personas que informan de que sufren síntomas atribuidos a la pandemia.

El viernes, se reportaron 113 nuevas infecciones en Israel, el número más alto desde principios de mayo. Sin embargo, el Prof. Segal explicó que el número de informes sigue siendo menor que durante el momento más álgido del virus. “A nivel nacional vemos un aumento del 30% en los informes relativos a la fiebre y las altas temperaturas”, dijo el Prof. Segal. “También vemos un fuerte aumento de personas que dicen que no se ponen mascarillas protectoras cuando salen al exterior”.

De acuerdo con los datos aportados por Segal, hay un aumento significativo en los reportes de personas que sufren de síntomas como falta de aliento, confusión, diarrea, náuseas, agotamiento y escalofríos. También ha habido un leve aumento en los informes de personas que sufren de tos.

El Prof. Segal dijo que los datos apuntan a la realidad de que Israel todavía está en la primera ola de infecciones. “Todavía no hemos terminado con la primera ola. Su fin significa que no hay infecciones en Israel, lo cual no es la realidad”, dijo el Prof. Segal.

“Vemos que en el momento en que reabrimos las escuelas, el número de infecciones aumentó, que en mi opinión todavía son parte de la primera ola. Debemos continuar siendo cuidadosos y adherirnos a las directivas de salud pública para que podamos volver a la plena normalidad”, concluyó.