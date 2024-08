Ex rehén israelí Noa Argamani sobre su cautiverio: «Me golpearon en todas partes del cuerpo y nadie me ayudó hasta que fui rescatada»

Itongadol.- La israelí Noa Argamani logró sobrevivir 246 difíciles días en el cautiverio de la organización terrorista palestina Hamás en la Franja de Gaza hasta que fue rescatada en la operación Arnon y devuelta a Israel.

Hoy, jueves, habló por primera vez ante diplomáticos de los países del G7 en Tokio, Japón, sobre su largo y difícil cautiverio.

Argamani reveló la severa violencia que vivió a manos de sus captores: «Tuve cortes en la cabeza, me golpearon en todas partes del cuerpo, nadie vino a brindarme ayuda médica hasta que fui rescatada».

Dijo que todas las noches se quedaba dormida pensando en que sería la última y describió las duras condiciones en las que permanecen los secuestrados en Gaza: «Temen por sus vidas todos los días».

Argamani enfatizó la importancia de devolver a los 109 secuestrados que permanecen en Gaza y dijo que considera su regreso un «milagro».

«Sobreviví al 7 de octubre y sobreviví a los bombardeos. También sobreviví al rescate, pero es un milagro», dijo la rehén sobreviviente. Les recordó a los presentes en la sala que su pareja, Avinatan Or, todavía está en cautiverio, y dijo: «Tenemos que traerlos de vuelta. Antes de que sea demasiado tarde. No queremos perder a más personas, además de todas las que ya hemos perdido.»

Argamani, que fue llevada a Gaza desde la fiesta Nova, contó los primeros momentos del 7 de octubre: «Comenzamos a escuchar cohetes. Vimos un video de terroristas entrando a la casa de una familia y luego nos dimos cuenta de que algo inusual estaba sucediendo y que teníamos huir.»

Dijo que ella y quienes la acompañaban en la fiesta huyeron durante unas 4 horas, mientras los terroristas les disparaban.

Sobre el largo cautiverio y la incertidumbre, Argamani dijo: «Durante todo el tiempo que estuve secuestrada, no supe si mis padres conocían mi destino, si fui secuestrada o me mataron y no encontraban el cadáver».

Dijo que la casa donde estaba retenida fue bombardeada por las FDI, y como resultado murió el rehén Yossi Sharabi. Dos días después, dijo Argamani, Itai Svirsky fue asesinado por un terrorista de Hamas. «Dos de mis amigos fueron asesinados en cautiverio y no regresaron con sus familias», testificó.

Noa Argamani fue rescatada del cautiverio de Hamás después de 246 días como parte de la «Operación Arnon», junto con Shlomi Ziv, Andrey Kozlov y Almog Meir Jan.

Hace aproximadamente un mes, Argamani publicó una historia en las redes sociales con palabras de despedida y un elogio al comandante Arnon Zamora, quien cayó durante el heroico operativo en el que fue rescatada.

«Quiero agradecerte personalmente y desde el fondo de mi corazón que, por tu valentía, no lo pensaste dos veces, que elegiste salvar una vida aun sabiendo que arriesgarías la tuya», le escribió.

Argamani le escribió al oficial que participó en el rescate y cuyo nombre lleva la operación: «Arnon: no llegué a conocerte ni a verte, pero tengo claro que no podría haber escrito estas líneas ahora si no hubieras sacrificado tu vida en la heroica operación de rescate para nuestra liberación.»

Le agradeció a Zamora por la valentía de no pensarlo dos veces y acudir al operativo de rescate. «Que lo hiciste una y otra vez, y todo por el bien de los secuestrados y de todo el Pueblo de Israel», escribió Argamani.