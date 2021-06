ESTADOS UNIDOS ADVIERTE QUE LAS «PROVOCACIONES DE EXTREMA DERECHA» DE ISRAEL PODRÍAN ILUMINAR JERUSALEM

Itongadol.- El gobierno de Biden advirtió a Israel que una marcha nacionalista judía programada para el próximo martes en Jerusalem Este podría reavivar la violencia en todo Israel y dar inicio a otra ronda de combates en la Franja de Gaza, según ha sabido Ynet el jueves.

Los funcionarios estadounidenses comunicaron al ministro de Defensa, Benny Gantz, que esperaban que Israel evitara movimientos que podrían aumentar aún más las tensiones, y especialmente lo que ellos llaman «provocaciones de extrema derecha».

Se suponía que la llamada «Marcha de las banderas» se llevaría a cabo el jueves, pero la policía ordenó posponer el evento, por temor a que provocara a los palestinos locales a atacar a los manifestantes.

La manifestación suele tener lugar el Día de Jerusalén, pero se interrumpió este año cuando Hamas lanzó una lluvia de cohetes contra la capital desde la Franja de Gaza, lo que marcó el inicio de un conflicto de 11 días entre las IDF y las facciones terroristas del enclave palestino. También se suspendió en 2020 debido a la pandemia de coronavirus.

En consultas nocturnas el lunes, el primer ministro Benjamin Netanyahu encargó al comisionado de policía Yaakov Shabtai que proporcionara rutas alternativas para que la marcha pudiera continuar.

Los ministros votaron el martes para permitir que la controvertida marcha de extrema derecha tenga lugar en la Ciudad Vieja de Jerusalén el próximo martes 15 de junio, con una nueva ruta que se decidirá entre los organizadores de la manifestación y la policía.

Mientras tanto, decenas de personas se reunieron cerca de la Puerta de Damasco en Jerusalem Este el jueves por la noche para protestar por la decisión de posponer la marcha que estaba programada para partir desde ese lugar hacia el Monte del Templo.

El partido religioso sionista MK Itamar Ben-Gvir se unió a los manifestantes, criticando a la policía por «capitular ante Hamas» y declarando que «no se rendirá» con Jerusalén y la Ciudad Vieja.

El hecho de que un miembro de la Knesset en Israel no pueda marchar a través de la Ciudad Vieja es una vergüenza, una capitulación ante Hamas y una victoria para el terrorismo «, dijo a la multitud y señaló que no tenía la intención de confrontar a la policía.» Vine aquí para protestar. la decisión de un comisionado de policía fallido. No nos rendiremos con Jerusalén y la Ciudad Vieja. Es nuestro.»

Después de que Ben-Gvir abandonó el área, estallaron disturbios cuando dos grupos que enarbolaban las banderas israelí y palestina se enfrentaron. Los agentes de policía utilizaron medidas de control de disturbios, incluidas varias granadas paralizantes, para dispersar a la multitud y arrestaron a cinco personas sospechosas de alterar el orden público en el lugar.

En vista de los temores estadounidenses de reavivar la violencia, el portavoz del ala militar de Hamas, Abu Obeida, dijo el jueves por la noche que el grupo terrorista estaba monitoreando de cerca los eventos «provocadores y agresivos» en Jerusalén en general y la mezquita de al-Aqsa en particular.

El secretario de Estado Anthony Blinken habló con el ministro de Relaciones Exteriores, Gabi Ashkenazi, el miércoles, pero no está claro si planteó el tema.

Estados Unidos apoyó a Israel durante el conflicto en Gaza y respaldó el derecho del estado judío a defenderse. Sin embargo, la administración Biden había presionado a Israel para que buscara un alto el fuego unos días después de la lucha.

Al final de la operación, la administración estadounidense prometió reponer el sistema de defensa antimisiles Cúpula de Hierro de Israel y Blinken llegó a Israel para una visita de estado.