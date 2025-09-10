Enviado de EE.UU.: “Las amenazas de Trump lograron la liberación de Tsurkov, Hamas debería entenderlo también”

Itongadol.- El enviado especial de Estados Unidos para asuntos de rehenes, Adam Boehler, aseguró que la liberación de la investigadora ruso-israelí Elizabeth Tsurkov en Irak se produjo como consecuencia directa de las amenazas del presidente Donald Trump contra los responsables de secuestros. En una entrevista con The Jerusalem Post, Boehler sostuvo que “no hay sensación comparable a ver a alguien libre y darse cuenta de que realmente ocurrió”.

Tsurkov, ciudadana israelí y estudiante de doctorado en Princeton, había sido secuestrada en Bagdad en marzo de 2023 por la milicia chií proiraní Kataib Hezbollah. Tras 903 días de cautiverio, fue liberada la semana pasada en una operación coordinada entre Washington, Jerusalem y Nicosia.

Boehler, que encabezó meses de gestiones diplomáticas, explicó que Estados Unidos no ofreció concesiones a cambio de la liberación. Según el funcionario, la medida decisiva fue la orden ejecutiva firmada por Trump el viernes pasado, que establece sanciones contra cualquier actor que secuestre ciudadanos estadounidenses o de países aliados. “Creemos que su liberación fue una respuesta directa a esa orden”, subrayó.

El enviado reveló que Tsurkov relató haber sido torturada durante su cautiverio, aunque evitó entrar en detalles por respeto a su recuperación. “La vida en cautiverio no fue fácil. Lo importante ahora es que tenga tiempo para sanar, al igual que Israel debe sanar tras cada caso de este tipo”, dijo.

Boehler mantuvo una estrecha coordinación con Gal Hirsch, el coordinador israelí para rehenes y desaparecidos, y con la familia de Tsurkov. “Cuando la recibimos en la embajada estadounidense estaba extremadamente emocionada, muy agradecida al presidente. Estuve presente cuando habló por primera vez en mucho tiempo con su hermana Emma; ambas lloraban. Fue un momento maravilloso”, relató.

El funcionario enfatizó que estuvo dispuesto a presionar tanto a la milicia como al gobierno iraquí para lograr el resultado, y envió un mensaje a Hamas: “La liberación se produjo porque todos entendieron que cuando el presidente Trump amenaza, habla en serio. Hamas debería entenderlo también. Se trata de terroristas reteniendo personas. La realidad es que el presidente va a seguir luchando hasta que todos los rehenes regresen a casa”.

Boehler recordó que aún permanecen dos ciudadanos estadounidenses cautivos en Gaza y aseguró que la administración Trump “no cesará hasta lograr su liberación, así como la de todos los secuestrados israelíes”.