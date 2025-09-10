Después de 903 días de cautiverio en Irak, Elizabeth Tsurkov aterriza en Israel

Itongadol.- Elizabeth Tsurkov, la investigadora ruso-israelí que estuvo secuestrada durante 903 días en Irak por la milicia chiita proiraní Kataib Hezbollah, llegó a Israel en la noche del miércoles.

La Oficina del Primer Ministro y el Mossad confirmaron su retorno en un comunicado conjunto: “Elizabeth Tsurkov, que estuvo cautiva en Irak y fue liberada anoche, ha aterrizado en Israel”. La operación se mantuvo bajo estricta reserva debido a la sensibilidad del caso y la complejidad de las negociaciones.

El jefe del Mossad agradeció expresamente a su homólogo de Chipre por la cooperación que permitió el tránsito humanitario de Tsurkov hacia Israel. Este paso fue clave, dado que Chipre ha servido como intermediario en varios procesos humanitarios de la región en los últimos años.

En el aeropuerto, Tsurkov fue recibida por un alto representante del equipo del Coordinador para Rehenes y Personas Desaparecidas, Gal Hirsch, además de un equipo médico que la trasladó inmediatamente a un hospital para someterla a estudios completos. El procedimiento forma parte del “protocolo de retorno de rehenes”, que incluye atención médica integral, acompañamiento psicológico y debriefing de seguridad.

Elizabeth Tsurkov, académica de la Universidad de Princeton especializada en Medio Oriente y con investigaciones centradas en Siria e Irak, fue secuestrada en Bagdad en marzo de 2022 mientras realizaba trabajo de campo. Su familia y colegas habían denunciado durante meses su delicada situación de salud y la responsabilidad directa de Kataib Hezbollah, un grupo estrechamente vinculado a Irán y designado como organización terrorista por Estados Unidos.

Su prolongado cautiverio se convirtió en un tema de presión diplomática para Israel, Rusia y Estados Unidos. Israel, que no mantiene relaciones oficiales con Irak, debió recurrir a canales indirectos y a países aliados en la región para avanzar en las gestiones.

El gobierno israelí subrayó que la liberación de Tsurkov es “un logro humanitario y operativo significativo” y reiteró que continuará trabajando por la devolución de todos los ciudadanos israelíes que permanecen cautivos en el extranjero.

Por ahora, no se han revelado las condiciones de su liberación ni si incluyó un intercambio indirecto o concesiones de terceros. Analistas apuntan que su retorno podría haber estado vinculado a gestiones discretas de Estados Unidos con Bagdad y Teherán, aunque ninguna de las partes ha confirmado esta versión.

La familia de Tsurkov expresó su “profunda gratitud” por el esfuerzo de todos los equipos que hicieron posible su regreso y pidió respeto a la privacidad de Elizabeth en esta etapa inicial de recuperación.