En rebeldía contra Netanyahu, legisladores israelíes aprobaron en primera lectura el proyecto de ley de anexión de Cisjordania

Itongadol.- En una situación embarazosa para el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, los legisladores de derecha votaron este miércoles a favor de aprobar, en su lectura preliminar, un proyecto de ley que aplicaría la soberanía israelí a Cisjordania, a pesar de la oposición del primer ministro y el partido oficialista, el Likud.

Todos los diputados del Likud, excepto uno, boicotearon la votación. El legislador Yuli Edelstein rompió filas para votar a favor, emitiendo un voto decisivo y ayudando a que el proyecto de ley se aprobara por 25 votos contra 24.

La aprobación del proyecto de ley se produce mientras el vicepresidente estadounidense JD Vance se encuentra en Israel, lo que podría provocar una crisis con la Administración Trump, que se opuso de manera rotunda a la anexión.

Sin embargo, para convertirse en ley, el proyecto aún debe pasar por tres lecturas adicionales. Ahora pasará al Comité de Asuntos Exteriores y Defensa del Knesset (Parlamento) para su deliberación.

Patrocinada por el diputado de extrema derecha Avi Maoz, del partido Noam, compuesto por una sola persona, la legislación establece que ‘‘el Estado de Israel aplicará sus leyes y soberanía a las zonas de asentamiento de Judea y Samaria (Cisjordania), con el fin de establecer el estatus de estas zonas como parte inseparable del Estado soberano de Israel’’.

En una declaración que acompaña al proyecto de ley, Maoz expresó: ‘‘El Santo, bendito sea, dio al pueblo de Israel la Tierra de Israel. El asentamiento en la Tierra de Israel es la redención y el renacimiento nacional, el asentamiento es lo que hace florecer la Tierra de Israel después de dos mil años de exilio. Al aplicar la soberanía a Judea y Samaria, estamos haciendo una corrección que debería haberse hecho hace mucho tiempo. Dado que el Gobierno estuvo postergando la cuestión, nuestra labor como miembros de la Knesset es hacerlo’’.

El proyecto de ley contó con el apoyo de los partidos de extrema derecha Otzma Yehudit -liderado por el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir-, y Sionismo Religioso -liderado por el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich-, así como de la facción jasídica Agudat Israel del Judaísmo Unido de la Torá.

Asimismo, un proyecto de ley de anexión más limitado, patrocinado por el presidente de Yisrael Beytenu, Avigdor Liberman, de la oposición, también fue aprobado por 32 votos a favor y 9 en contra en una lectura preliminar. El proyecto de ley de Liberman pide que se aplique la soberanía al asentamiento de Ma’ale Adumim, en Cisjordania.