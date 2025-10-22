CIJ: Israel no ha probado sus acusaciones de que muchos empleados de la UNRWA pertenecen a Hamás; embajador ante la ONU: es «vergonzoso»

Itongadol/Agencia AJN.- El embajador de Israel ante las Naciones Unidas, Danny Danon, afirmó que la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre la UNRWA, la agencia de la ONU para los «refugiados» palestinos, es «vergonzosa».

«Culpan a Israel por no cooperar con los órganos de la ONU… Deberían culparse a sí mismos. Esos órganos se convirtieron en caldo de cultivo para terroristas. Tomemos como ejemplo la UNRWA… una organización que apoyó a Hamás durante años», aseguró.

“La Corte considera que Israel tiene la obligación de aceptar y facilitar los programas de ayuda proporcionados por las Naciones Unidas y sus entidades, incluida la UNRWA”, declaró el presidente de la CIJ, Yuji Iwasawa.

El dictamen, que no es vinculante, respondió a una solicitud de Estados miembros de la ONU de una opinión consultiva sobre una ley israelí del año pasado que restringió severamente las operaciones de ese organismo.

“La Corte considera que Israel no ha fundamentado sus acusaciones de que una parte significativa de los empleados de UNRWA son ‘miembros de Hamás u otras facciones terroristas’”, declaró Iwasawa.

Una serie de investigaciones, incluida una dirigida por la exministra de Asuntos Exteriores de Francia, Catherine Colonna, encontró algunos “problemas relacionados con la neutralidad” en la UNRWA. Sin embargo, el informe de abril de 2024 decía que Israel “aún tenía que proporcionar pruebas que respaldaran” su acusación de que “un número significativo de empleados de la UNRWA son miembros de organizaciones terroristas”.

Para la CIJ, la UNRWA no ha incumplido los requisitos de imparcialidad del artículo 59 del Cuarto Convenio de Ginebra, que se relaciona con la discriminación en la prestación de ayuda y servicios humanitarios.

El tribunal también afirmó que la neutralidad no es un requisito del artículo 59, aunque admitió que puede utilizarse para determinar la imparcialidad, y que la información presentada no es suficiente para establecer que la UNRWA no sea neutral.

Israel argumentó en su escrito que esta ha sido objeto de una infiltración generalizada por parte de organizaciones terroristas y que durante el transcurso de la guerra se encontraron en Gaza centros de mando y control, escondites e instalaciones de almacenamiento de armas de Hamás dentro o en las inmediaciones de al menos 32 instalaciones de la UNRWA, incluyendo escuelas, almacenes, complejos y departamentos.

También señaló que varios empleados participaron en la Masacre del 7 de Octubre de 2023 perpetrada por Hamás y otros grupos terroristas, que altos mandos militares de Hamás eran miembros de la UNRWA y que más de 1.400 de sus aproximadamente 13.000 empleados en Gaza eran miembros de Hamás u otros grupos terroristas.

Por lo tanto, Israel argumentó que la UNRWA no es imparcial ni neutral y que, de hecho, viola los artículos 1 y 2 de la Carta de las Naciones Unidas, lo que significa que Israel no está obligado a permitir sus operaciones.