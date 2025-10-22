Centenares de personas asisten al funeral del asesinado exrehén israelí Tal Haimi en el kibutz Nir Yitzhak

Itongadol/Agencia AJN.- Centenares de personas se reunieron en el kibutz Nir Yitzhak para asistir al funeral del asesinado exrehén israelí Tal Haimi, cuyo cuerpo fue devuelto a Israel el lunes por la noche tras haber estado retenido por la organización terrorista palestina Hamás en la Franja de Gaza durante más de dos años.

Su esposa, Ela, contó que planeó este día «tantas veces, lo esperé tanto tiempo».

«Me despedí de vos esa tarde y regresaste a nosotros vestido y completo. Toqué cada parte de ti y te alegrará saber que incluso la camisa de la Compañía de Apoyo 9255 estuvo contigo y sobrevivió», dijo quien dio a luz al cuarto hijo de la pareja después de que se determinara la muerte de su esposo.

Haimi dijo que le contó al cuerpo de su esposo lo que la familia había vivido durante los últimos dos años, recordando a cada uno de sus hijos.

“Hay un niño que no llegaste a conocer, pero ya te conoce bien. Te puse una grabación de él diciendo ‘Aba’ (Papá) y riendo; espero que lo hayas oído”, agregó, refiriéndose a Lotan.

“Nunca imaginé dar a luz y criar a un bebé sin vos, pero luego lo miro y todo se vuelve un poco más posible”, dijo Haimi.

Ella habló de los detalles que ha conocido de la batalla que su marido libró el 7 de Octubre, de su valentía y heroísmo, y de sus méritos como esposo, compañero y padre.

“Tal: me sentí orgullosa de ser tu esposa. Estoy orgullosa de ser tu viuda. Gracias por los 22 años compartidos”, dijo Ela.

También le dijo a su esposo que, incluso con su regreso, llevará tiempo que su comunidad y su país se recuperen y se reúnan, y les pidió a los líderes que hagan de Israel un lugar mejor, seguro para vivir.

De 41 años y jefe del escuadrón de defensa civil del kibutz, Haimi fue asesinado mientras protegía a su comunidad el 7 de octubre de 2023 y su cuerpo fue llevado a la Franja de Gaza.

Haimi y otros miembros del equipo de respuesta rápida combatieron a los terroristas palestinos invasores en la entrada del kibutz hasta que fue abatido a tiros.

En diciembre de 2023, su familia fue informada, con base en información de inteligencia, de que había sido asesinado el 7 de Octubre y que su cuerpo había sido tomado como rehén.

Esta ya había realizado un funeral, enterrando su casco ensangrentado, y la shivá (semana de duelo religioso judío) para darles a sus hijos pequeños una sensación de cierre, pero esperaba el retorno del cuerpo.

A Haimi lo sobreviven Ela y sus cuatro hijos, Nir, Einav, Udi y Lotan.