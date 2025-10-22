Israel «rechaza categóricamente» la postura de la CIJ sobre la UNRWA

Itongadol/Agencia AJN.- Israel «rechaza categóricamente» la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que lo obligaría a cooperar con la UNRWA, alegando que el tribunal ignoró las numerosas pruebas que presentó sobre la infiltración de la controvertida agencia de ayuda a «refugiados» palestinos por parte de la organización terrorista palestina Hamás y la complicidad de ese organismo en actividades terroristas, incluida la Masacre del 7 de Octubre.

“Este es otro intento político de imponer medidas políticas contra Israel bajo el pretexto del ‘derecho internacional’”, afirmó el Ministerio de Asuntos Exteriores en un comunicado.

“La actividad terrorista de Hamás dentro de la UNRWA tuvo lugar antes de la Masacre del 7 de Octubre, durante la masacre y después de ella”, añadió, señalando que la ONU no investigó adecuadamente el nivel de infiltración de Hamás en ese organismo.

“Israel no cooperará con una organización plagada de actividades terroristas”, insistió el ministerio, añadiendo que “rechaza totalmente la politización del derecho internacional, que busca producir resultados políticos e imponer medidas destinadas a perjudicar al Estado de Israel”.

Previamente, el embajador de Israel ante las Naciones Unidas, Danny Danon, había afirmado que esa opinión consultiva de la CIJ es «vergonzosa».

«Culpan a Israel por no cooperar con los órganos de la ONU… Deberían culparse a sí mismos. Esos órganos se convirtieron en caldo de cultivo para terroristas. Tomemos como ejemplo la UNRWA… una organización que apoyó a Hamás durante años», aseguró.

El dictamen, que no es vinculante, respondió a una solicitud de Estados miembros de la ONU de una opinión consultiva sobre una ley israelí del año pasado que restringió severamente las operaciones de ese organismo.