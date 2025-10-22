El Gran Templo Paso celebra su centenario

El Gran Templo Paso celebrará esta noche su centenario con un gran evento en un importante hotel de Buenos Aires.

El Gran Templo Paso es una sinagoga en el barrio de Once, Buenos Aires, fundada originalmente en 1930 como un edificio para la comunidad judía, aunque sus orígenes se remontan a 1891 con la Sociedad «Poalei Tzedek».

El edificio actual fue inaugurado en 1930, fusionando las comunidades de la sinagoga y de la Escuela Dr. Herzl. El templo representa un importante patrimonio histórico y religioso en el barrio de Once, caracterizado por su arquitectura ashkenazi y su rol en la vida cultural judía de Argentina.

Orígenes: La historia comienza con la Sociedad «Poalei Tzedek» en 1891.

Fundación del edificio: En 1930 se inauguró el edificio actual de la sinagoga, que se fundó en el tradicional Barrio de Once.

Fusión de comunidades: En 1927, la escuela de estudios judíos Talmud Tora Horishono, fundada en 1894, se fusionó con la Escuela Dr. Herzl.

Arquitectura: El edificio es un importante patrimonio histórico con arquitectura ashkenazi.

Uso actual: Hoy, el espacio se utiliza como una sinagoga, casa de estudios y salón de eventos sociales.