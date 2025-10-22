Itongadol.- Quizás una de las historias menos conocidas del Holocausto sea la de los judíos que rescataron a otros judíos. Los salvadores judíos arriesgaron sus propias vidas para ayudar a otros judíos a escapar de la maquinaria asesina nazi.

El Centro Mundial B’nai B’rith de Jerusalem y el Comité para el Reconocimiento del Heroísmo de los Rescatadores Judíos durante el Holocausto (JRJ) crearon en 2011 la Mención a los Rescatadores Judíos para honrar y respetar el rescate de judíos por parte de otros judíos.

La B’nai B’rith Internacional ya se había involucrado en promover el reconocimiento de los salvadores judíos de otras maneras mucho antes de la creación de la mención, que también tiene como objetivo mostrar un aspecto de la realidad judía durante el Holocausto que no se suele mencionar en las conversaciones sobre el Holocausto: el de la resistencia judía.

La B’nai B’rith Internacional y el JRJ reconocieron a los salvadores que actuaron en Francia, Hungría, Grecia, Alemania, Eslovaquia, Yugoslavia, Rusia, Polonia, Países Bajos y Lituania.

Miles de judíos fueron salvados por otros judíos en toda Europa durante el Holocausto. Muchos de estos salvadores, en lugar de escapar para garantizar su propia seguridad, optaron por ayudar a otros judíos a escapar. Decenas de salvadores recurrieron a la falsificación, el contrabando y el ocultamiento en sus esfuerzos por salvar a sus compañeros judíos.

Juntos rendimos homenaje a Sally (Samuel) Bein, destacado educador y director fundador del primer internado para niños judíos con necesidades especiales en Alemania.

La institución fue fundada en octubre de 1908 cerca de la ciudad de Beelitz, en Brandeburgo, por la comunidad israelita alemana y la Orden de B’nai B’rith del distrito alemán.

Estuvo dirigida por Bein y su esposa Rebeka hasta junio de 1942, cuando Sally, Rebeka y su hija pequeña, Lisa Karola, fueron deportados a Sobibor. La familia Bein y los 47 alumnos y miembros del personal fueron asesinados por los nazis y sus colaboradores.

En conmemoración del 78.º aniversario de su deportación, el Centro Mundial B’nai B’rith-Jerusalem y el Fondo Nacional Judío (KKL-JNF) descubrieron una placa en el Bosque de los Mártires de B’nai B’rith el 17 de junio de 2020 con la siguiente inscripción:

‘‘En reconocimiento al excepcional compromiso de Samuel (Sally) Bein, destacado educador y director fundador del primer internado para niños judíos con necesidades especiales en Alemania, establecido en Beelitz-Brandenburg en 1908 por la comunidad judía alemana y el Distrito Alemán de la Orden de B’nai B’rith.

Y en memoria de su esposa Rebeka, su hija pequeña Lisa Karola y 47 alumnos y miembros del personal que fueron asesinados por los nazis y sus colaboradores.

Inaugurada para conmemorar los 78 años desde su deportación a Sobibor el sábado 28 de Sivan 5702, sábado 13 de junio de 1942’’.