Embajador de EE.UU. en Israel visita a familias de víctimas del terrorismo

AJN/Itongadol.- El embajador de Estados Unidos en Israel, Tom Nides, hizo llamadas de condolencias a las familias de los tres civiles muertos en un ataque terrorista en Ariel esta semana.

Nides visitó a las familias de Michael Ledigin, de 36 años, padre de dos hijos que se mudó a Israel hace cinco años desde Ucrania, y Mordechai Ashkenazi, de 59 años, ambos de Bat Yam, quienes fueron asesinados a puñaladas el martes por un terrorista palestino de 18 años. Luego, el terrorista robó un automóvil y embistió a Tamir Avihai, de 50 años, padre de seis hijos de Kiryat Netafim, cerca de Ariel, en su primera visita a una población de la Margen Occidental.

Fue una continuación de la política de Nides de visitar a las familias que perdieron a seres queridos por el terrorismo, como lo ha hecho 20 veces en todo el país luego de ataques contra israelíes desde que comenzó su mandato como embajador el año pasado. Una de las víctimas del ataque terrorista en la calle Dizengoff en Tel Aviv este año era un guardia fuera de servicio de la oficina de la embajada en esa ciudad.

En una entrevista con The Jerusalem Post a principios de este año, Nides condenó la «pérdida de vidas sin sentido» a manos del terrorismo y dijo sobre visitar a las familias de las víctimas: «No creo que haya hecho algo tan duro como esto. Esto informa cómo pienso sobre este país, sobre lo pequeño e importante que es y, lo más importante, sobre cómo no podemos dejar que los terroristas ganen, eso es absolutamente seguro”.

Las visitas, dijo, están destinadas a decirles a las familias en duelo que Estados Unidos está pensando en ellas.

Tres israelíes murieron y otros tres resultaron heridos en un atentado con arma blanca en Ariel, en la Margen Occidental, el martes por la mañana, según informaron el Ejército y los médicos.

Según las Fuerzas de Defensa de Israel, un terrorista palestino apuñaló a un guardia de seguridad y a otra persona cerca de la entrada del parque industrial de Ariel. Luego apuñaló a dos personas en una gasolinera cercana y huyó en un vehículo aparentemente robado.

Poco después, el terrorista estrelló el vehículo contra otros coches en la carretera de la Ruta 5, antes de salir y apuñalar a otra persona, según los médicos. A continuación, robó otro vehículo y volvió a chocar contra los coches de la autopista, antes de salir y ser abatido por un soldado.

El servicio de ambulancias Magen David Adom dijo que el guardia de seguridad de 36 años estaba gravemente herido y que el otro hombre apuñalado cerca de la entrada de la zona industrial se encontraba en estado crítico.

Un hombre de 35 años apuñalado en la gasolinera murió y otro hombre de unos 40 años resultó gravemente herido. Un hombre de unos 50 años murió tras ser embestido por el terrorista y otro de 35 años fue apuñalado y herido de gravedad en la Ruta 5, según la MDA.

El Hospital Beilinson de Petah Tikva dijo que estaba tratando a tres víctimas en estado grave, una de las cuales estaba inestable.

El Ministerio de Sanidad de la Autoridad Palestina nombró al terrorista como Muhammed Souf, de 18 años, procedente de la cercana localidad de Hares. Souf no tenía antecedentes por delitos de seguridad, dijo una fuente de defensa a The Times of Israel.

Una de las víctimas fue una persona que, según los médicos, era un segundo atacante.

El ejército dijo que se enviaron tropas al lugar de los hechos y que estaban buscando en la zona a un sospechoso que supuestamente ayudó al terrorista.