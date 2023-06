El plan de renovación urbana de Tel Aviv impulsará los derechos de construcción

Itongadol.- Esta semana, el Comité de Planificación y Edificación de Tel Aviv debatirá el plan TA/5555 para establecer nuevas normas de renovación urbana de edificios. El plan se basa en la enmienda 139 aprobada por el anterior gobierno, que sustituye a la TAMA 38, que expira en octubre de 2023.

El objetivo de los debates del miércoles es recomendar el depósito del plan al Comité de Planificación y Edificación del Distrito de Tel Aviv, que está autorizado a aprobarlo al final del proceso. Muchos de los detalles del plan aún no se han publicado, pero los documentos ya revelados ofrecen una visión de conjunto.

El plan se define como «un nuevo plan de renovación del tejido antiguo de la ciudad», y su objetivo es su renovación de forma controlada y «aumentar las unidades de vivienda de acuerdo con el plan de trazado urbano, manteniendo al mismo tiempo la calidad de vida y la asignación de espacios públicos y edificios en la ciudad y ajustándose al crecimiento previsto de la población».

El plan fomenta la renovación demoliendo los edificios existentes y sustituyéndolos por derechos de superficie mayores. En las vías principales se permitirá la construcción de edificios de 15 plantas y de hasta 11 plantas en las calles de los barrios, siempre que el edificio se levante en un solar de más de 1.000 metros cuadrados. Los edificios existentes que se refuercen podrán tener hasta 9 plantas o hasta 11 si ya tienen entre 7 y 9 plantas, siempre que el solar tenga más de 1.000 metros cuadrados.

Los derechos de construcción totales son de hasta el 400% en la «vía de demolición y construcción» y de hasta el 200% en la «vía de refuerzo».

El plan también aborda la asignación de suelo para espacio público, que estaba notablemente ausente en el programa Tama 38, y la creación de un fondo para financiar proyectos.

El abogado Ishai Itsikovich, jefe del departamento de inmuebles comerciales y renovación urbana del bufete Agmon with Tulchinsky, se centró en los detalles que el plan deja abiertos: «Por desgracia, todavía hay más cosas ocultas que visibles. Lo cierto es que ha entrado en el mercado de la renovación urbana otro elemento de incertidumbre, que sin duda se deja sentir, sobre todo en estos momentos.

«En sí mismos, los cambios no tienen nada de malo, siempre que su finalidad sea promover la renovación urbana y, lo que es más importante, que éstos no vengan a reducir las disposiciones y acuerdos urbanísticos y fiscales existentes en los que se basaron las partes de los convenios. Dadas las circunstancias, la relación entre el plan propuesto y el plan de distritos existente no está suficientemente clara, en particular en lo que se refiere a la tasa de mejora – y si la promoción del nuevo plan limitará y perjudicará el ejercicio de los derechos previstos en el plan de distritos, donde se aplicarán disposiciones contradictorias.»

Fuentes: Globes.