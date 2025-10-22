El Parlamento israelí rechazó la propuesta de crear una comisión estatal de investigación de la masacre del 7 de octubre

Itongadol.- El Comité de Control Estatal de la Knesset (Parlamento de Israel) rechazó este miércoles una propuesta para establecer una comisión estatal de investigación sobre el ataque liderado por Hamás el 7 de octubre de 2023, bloqueando así los esfuerzos de la oposición para iniciar una investigación oficial e imparcial sobre los fallos cometidos antes y durante la masacre.

Los miembros de la coalición del partido oficialista Likud (liderado por Netanyahu), junto con los partidos ultraortodoxos Shas y Judaísmo Unido de la Torá votaron en contra de la moción, mientras que los diputados de la oposición de Yesh Atid, Azul y Blanco y Ra’am la respaldaron.

La propuesta habría permitido a una comisión, en virtud de la Ley del Contralor del Estado, investigar los acontecimientos relacionados con la ofensiva liderada por Hamás, que se saldó con el asesinato de unas 1200 personas y el secuestro de 251 en el peor fracaso de seguridad e inteligencia en la historia del Estado judío, así como la guerra posterior.

Los diputados israelíes de la oposición condenaron el resultado como un fracaso moral. En la misma línea, la legisladora demócrata Efrat Rayten Marom afirmó que la responsabilidad del desastre ‘‘recae directamente sobre Netanyahu’’, calificando de ‘‘vergonzosa’’ la ausencia de cualquier representante de la Oficina del Primer Ministro (PMO) en la audiencia.

A su vez, el presidente del comité y diputado de Yesh Atid, Mickey Levy, advirtió que sin dicha investigación ‘‘la confianza pública seguirá erosionándose’’.

La decisión también provocó la indignación de las familias de las víctimas de la embestida terrorista.

Reut Edri, cuyo hijo Ido fue asesinado en el festival Nova, expresó: ‘‘No puede haber renacimiento [del país] sin responsabilidad y sin una investigación real’’.

Tras el rechazo a la propuesta, el Consejo de Octubre, que representa a más de 200 familias en duelo, acusó a la coalición de gobierno de ‘‘enterrar la verdad’’, remarcando que ‘‘el período de gracia para la Knesset terminó’’, prometiendo continuar con la presión pública hasta que se establezca una investigación estatal.

El gobierno de Netanyahu, por su parte, está considerando crear y nombrar su propio panel para investigar la masacre de la organización terrorista palestina y la guerra posterior, en lugar de una comisión estatal de investigación imparcial.

Las encuestas muestran que la mayoría de la población israelí cree que debería haber una comisión estatal de investigación.