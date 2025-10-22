Vance: ‘‘Tenemos la difícil tarea de desarmar a Hamás, reconstruir Gaza y garantizar que el grupo terrorista no suponga una amenaza para Israel’’

Itongadol.- El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, recibió este miércoles al vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, en el marco de su primera visita al país desde que asumió el cargo. Tras el encuentro, el funcionario estadounidense afirmó que tienen ‘‘la difícil tarea de desarmar a Hamás, reconstruir Gaza y garantizar que el grupo terrorista ya no suponga una amenaza para Israel’’.

‘‘Estos son días decisivos, y estamos muy emocionados por sentarnos y trabajar juntos en el plan de paz para Gaza. Tenemos por delante una tarea muy, muy difícil, que es desarmar a Hamás, reconstruir Gaza, mejorar la vida de la población de Gaza, pero también garantizar que Hamás deje de ser una amenaza para nuestros amigos en Israel’’, expresó el vicepresidente estadounidense.

A su vez, Vance destacó que durante el último día hubo conversaciones muy positivas con Israel y con los países árabes, ‘‘que están dando un paso al frente para desempeñar un papel muy positivo en esto’’.

Netanyahu, por su parte, elogió la ‘‘alianza y asociación sin igual con Estados Unidos’’.

‘‘Eso está cambiando Medio Oriente y está cambiando el mundo. Está creando oportunidades no solo para la seguridad, sino también para la expansión de la paz, en lo que estamos trabajando muy, muy diligentemente’’, agregó el premier israelí.

Además, Netanyahu le dijo a Vance que le impresionó ‘‘su claridad, su perspicacia, su solidaridad con nuestra causa común y la amistad genuina que vi tanto en las reuniones de la conferencia como en nuestras reuniones privadas’’.

‘‘Estamos creando un día increíble, con una visión completamente nueva’’, añadió Netanyahu, señalando que debatieron quién gobernará Gaza, quién garantizará la seguridad, y que hubo algunas ‘‘ideas muy, muy buenas’’.

Sin embargo, el primer ministro reconoció que ‘‘no va a ser fácil, pero creo que es posible’’.

Al ser consultado sobre la posible presencia turca en la Franja, Netanyahu aseveró: ‘‘Israel, obviamente, tendrá que decidir conjuntamente quién lo hace. Tengo opiniones muy firmes al respecto’’.

En la misma línea, Vance remarcó que están creando ‘‘un plan de paz, una infraestructura aquí donde hace una semana y un día no existía nada. Eso va a requerir mucho trabajo’’.

‘‘Estamos en un camino increíble para hacer algo que nunca se hizo’’, aseguró el vicepresidente estadounidense, concluyendo que si Gaza se hace bien, podría ‘‘crear un modelo para los acuerdos de paz en todo el mundo’’.