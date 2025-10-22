Inicio MEDIO ORIENTE Zamir ordena reanudar el entrenamiento militar tras dos años de guerra

Por Gustavo Beron
Itongadol.- El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), teniente general Eyal Zamir, instruyó a los comandantes de todas las unidades a retomar los entrenamientos militares regulares, luego de más de dos años de conflicto ininterrumpido.

“Junto con la continuación de la actividad operativa, la neutralización de amenazas y el mantenimiento de un alto nivel de alerta, deben volver a entrenar y mejorar la preparación para la guerra en todos los sectores”, declaró Zamir durante una visita a un ejercicio militar a gran escala que se desarrolla a lo largo de la frontera con el Líbano.

El ejercicio de la División 91 “Galilea”, iniciado el domingo y programado para concluir el jueves, es uno de los más grandes realizados por el ejército en los últimos dos años, y el primero a nivel de división completa desde el comienzo de la guerra contra Hamás en Gaza.

Según el ejército, la maniobra incluye escenarios defensivos y ofensivos, además de una evaluación integral de la capacidad y preparación de la división. Durante los ejercicios se registran explosiones controladas, el despliegue de tropas que simulan fuerzas enemigas, así como movimientos intensos de drones, aeronaves, buques de la Marina y unidades terrestres en toda la región de Galilea.

La decisión de Zamir responde a la necesidad de restaurar la preparación operacional del ejército tras una etapa marcada por operaciones prolongadas en Gaza y enfrentamientos en el norte con Hezbollah. Fuentes militares explicaron que el entrenamiento regular es esencial para mantener la eficacia de combate, la coordinación entre ramas y la capacidad de respuesta ante futuras amenazas simultáneas.

En su recorrido por la zona de maniobras, Zamir subrayó que el regreso a la rutina de entrenamiento no implica una reducción de la alerta o de las operaciones en curso, sino que busca “garantizar que las FDI mantengan su ventaja estratégica y su capacidad de adaptación frente a escenarios cambiantes”.

Altos oficiales señalaron que, en las próximas semanas, otras divisiones y comandos regionales también retomarán ejercicios de magnitud similar, como parte de un plan de entrenamiento integral para 2026 diseñado para reconstruir la fuerza, modernizar tácticas y consolidar las lecciones aprendidas durante la guerra.

