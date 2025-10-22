Las Fuerzas de Defensa de Israel eliminan a un comandante de la Fuerza Radwan de Hezbollah en el sur del Líbano

Itongadol.- Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron este miércoles que eliminaron a Issa Ahmad Karbala, comandante de pelotón de la Fuerza Radwan de Hezbollah, durante un ataque aéreo dirigido en la zona de Ain Qana, en el sur del Líbano.

Según el comunicado militar, Karbala estaba implicado en el traslado de armamento dentro del territorio libanés y en la planificación de ataques terroristas contra el Estado de Israel. “Las actividades del terrorista constituyen una violación de los entendimientos alcanzados entre Israel y el Líbano. Las FDI continuarán actuando para eliminar cualquier amenaza contra el Estado de Israel”, señaló el portavoz militar.

La Fuerza Radwan, considerada una de las unidades de élite de Hezbollah, fue creada con el propósito de realizar infiltraciones transfronterizas y ataques sorpresa contra comunidades israelíes en la frontera norte. En los últimos meses, Israel ha intensificado sus operaciones preventivas contra mandos de esta unidad, argumentando que busca evitar una escalada que ponga en riesgo a los residentes del norte del país.

La eliminación de Karbala se produce en medio de un aumento de las tensiones entre Israel y Hezbollah, mientras continúan los intercambios de fuego casi diarios a lo largo de la frontera. Desde el inicio de la guerra en Gaza, la organización libanesa ha lanzado cientos de ataques con cohetes, misiles antitanque y drones contra posiciones israelíes, provocando evacuaciones masivas de comunidades fronterizas.

A comienzos de esta semana, tropas de la Brigada 810, junto con una unidad de reserva y fuerzas de ingeniería, llevaron a cabo operaciones en la zona de Har Dov, en la frontera entre Israel y el Líbano. Bajo el mando de la División 210, las fuerzas desmantelaron puestos y estructuras pertenecientes a Hezbollah con el objetivo de impedir el establecimiento de nuevas posiciones del grupo en la zona.

Fuentes de defensa israelíes explicaron que estas operaciones buscan fortalecer la disuasión y evitar un deterioro mayor de la seguridad en el norte, en un momento en que Hezbollah continúa incrementando su presencia militar a lo largo de la Línea Azul.

El ataque de este miércoles se enmarca en la estrategia de las FDI de neutralizar mandos intermedios y responsables operativos de Hezbollah en el sur del Líbano, considerados clave en la cadena de mando y en la logística de los ataques. Analistas militares señalan que la eliminación de Issa Ahmad Karbala representa un nuevo golpe para la estructura táctica de la Fuerza Radwan, que ha sufrido importantes bajas en las últimas semanas.