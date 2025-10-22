Los Netanyahu y los Vance almorzaron en Jerusalem antes de las reuniones sobre el alto el fuego en Gaza

Itongadol.- La Oficina del Primer Ministro de Israel (PMO, por sus siglas en inglés), publicó este miércoles imágenes de Benjamín Netanyahu y su esposa Sara saludando al vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, y a la segunda dama, Usha Vance, en su oficina de Jerusalém.

Los Netanyahu recibieron a los Vance en una ceremonia pequeña y algo rígida con una banda de cuatro personas de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) y una guardia de honor, y luego intercambian cortesías, en un gesto simbólico que refleja el carácter personal y político del encuentro.

A continuación, las dos parejas se sentaron a almorzar antes de que comiencen las reuniones de trabajo, que se centrarán principalmente en la situación en la Franja de Gaza, el proceso de alto el fuego promovido por Washington y los esfuerzos conjuntos para estabilizar la región.

El vicepresidente estadounidense arribó este martes al Estado judío, donde mantendrá una serie de encuentros oficiales con las principales autoridades israelíes en el marco de su primera visita al país desde que asumió el cargo.

Tras su encuentro con Netanyahu, Vance se dirigirá a la Residencia Presidencial para reunirse con el presidente Isaac Herzog, con quien abordará cuestiones humanitarias vinculadas a la reconstrucción del enclave costero palestino, la repatriación de rehenes israelíes y la cooperación bilateral en materia de defensa y tecnología.

Antes de las reuniones oficiales, Vance anunció que planea visitar la Iglesia del Santo Sepulcro, uno de los sitios cristianos más emblemáticos de la Ciudad Vieja de Jerusalem. El gesto tiene fuerte carga simbólica, dado que el vicepresidente hizo referencia en diversas ocasiones a su fe cristiana y a su apoyo a la libertad religiosa en Medio Oriente.

La visita de Vance se produce en un contexto de estrecha coordinación entre Washington y Jerusalem sobre el futuro del acuerdo de alto el fuego en Gaza y los mecanismos de estabilización impulsados por la administración de Donald Trump.

En ese sentido, múltiples fuentes diplomáticas indicaron que ambos gobiernos buscan fortalecer la cooperación en materia de seguridad regional y reafirmar el compromiso estadounidense con la defensa de Israel frente a las amenazas de Irán y sus aliados.

Se espera que, tras las reuniones oficiales, Vance emita una declaración conjunta con Netanyahu en la que se destaquen los avances de la cooperación bilateral y el apoyo de Estados Unidos al proceso de paz y reconstrucción en la Franja.