El exjefe del Mossad, Efraim Halevy, sobre la crisis política de Irán, Hamas e Israel

ItonGadol.- Al igual que el resto de Israel, Efraim Halevy ha pasado la mayor parte del año pasado con su esposa Hadassah en su casa de Tel Aviv mientras se mantenía al margen de la pandemia de coronavirus.

«Ha sido un año desafiante en muchos sentidos, pero parece que hemos salido bastante bien, en el análisis final», dijo el exdirector del Mossad de 86 años a The Jerusalem Post en una entrevista previa al Día de la Independencia. en Zoom.

“Estuvimos aislados la mayor parte del tiempo, ya que no somos tan jóvenes como muchos otros. Pero hemos aprendido a lo largo de los años a manejar situaciones que son aún más difíciles «.

Halevy debería saber algo sobre situaciones difíciles. Desde que llegó a Israel cuando era un adolescente en el año de su nacimiento, 1948, ha estado involucrado en algunos de los eventos más trascendentales del país.

Halevy se unió al Mossad en 1961 después de ser reclutado por el entonces subdirector de la agencia, David Kimche, y ascendió en Tevel, la unidad de enlace exterior del Mossad. En 1970, fue destinado a Washington como representante de Tevel, donde desarrolló un vínculo duradero con el entonces embajador de Israel en los Estados Unidos, Yitzhak Rabin.

Halevy se desempeñó como subdirector del Mossad de 1990 a 1995. Durante ese tiempo, Rabin, en ese momento primer ministro, le pidió que desempeñara un papel fundamental en las delicadas negociaciones con el rey Hussein que finalmente llevaron al acuerdo de paz de Israel con Jordania.

Después de dejar la agencia y convertirse en el enviado israelí a la UE en 1996, Halevy regresó para ayudar a resolver la crisis con Jordania en 1997 después del fallido intento de asesinato del líder de Hamas, Khaled Mashaal. Al año siguiente, a los 63 años, tras la dimisión de Danny Yatom, fue nombrado director del Mossad, donde se desempeñó hasta su jubilación en 2002.

Desde entonces, Halevy ha escrito libros y se mantuvo activo en muchas actividades. También se ha convertido en un comentarista elocuente y vocal sobre el estado de cosas en Israel y su dirección futura.

Halevy reflexionó sobre el enigma del triángulo Estados Unidos-Irán-Israel, la retorcida cuestión del (no) contacto entre Israel y Hamas, la parálisis política en el país y sus contribuciones vitales a Israel en sus roles de liderazgo en el Mossad.

«He leído los libros de [John] Le Carre y he visto las películas de James Bond y las he disfrutado», dijo Halevy. “Dado que gran parte de mi vida la he vivido en la atmósfera que supuestamente refleja ese arte, puedo decirles que la vida es mucho más extraña que la ficción. Y que el Mossad es mucho mejor que James Bond «.

Frente a las conversaciones que están manteniendo Estados Unidos e Irán en torno a la reanudación de las negociaciones sobre el regreso al acuerdo nuclear de 2015, Halevy asegura que “Estados Unidos ha hecho otra propuesta hacia Irán y la respuesta inicial ha sido fría.”

“Sin embargo, creo que probablemente no busquen eso en este momento, ya que también depende mucho de las condiciones políticas en Irán. Hay próximas elecciones para la presidencia, y hubo un reciente anuncio de un entendimiento entre Irán y China [un acuerdo económico y de seguridad de 25 años]. Así que los iraníes están involucrados en discusiones y toma de decisiones multinacionales y multifacéticas. Es demasiado pronto para decir si se conformarán con la nueva propuesta de Estados Unidos o esperarán hasta después de las elecciones presidenciales de este verano.”

Asimismo, el ex agente advierte que Israel “debería tener mucho cuidado en cómo se comporta frente a la nueva administración en los Estados Unidos. Está muy claro que las políticas sobre muchos temas que involucran a Israel son diferentes a las de su predecesor.”

Además, considera que por este tema en particular, “Israel haría bien en observar la situación de cerca y abstenerse de hacer un movimiento como lo hicimos en el pasado, que no tuvo éxito. La lección aprendida de lo que sucedió en 2015 [cuando el primer ministro Benjamin Netanyahu habló ante el Congreso en un enfrentamiento cara a cara con el presidente Obama sobre Irán] debe estudiarse antes de apresurarse y tratar de repetir una actuación como esa.”

Otra situación importante es el transporte de petróleo en buques cisterna iraníes a Siria.

“Los iraníes han comenzado a reaccionar con cautela, contra dos barcos israelíes.

Si esto seguirá siendo una política viable es algo que no puedo evaluar en este momento, pero debemos tener en cuenta el anuncio del acuerdo Irán-China, que debe incluirse en cualquier cálculo israelí futuro.”