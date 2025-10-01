El ex rehén israelí Eli Sharabi en la tapa de la revista Time

Itongadol/Agencia AJN.- El ex rehén israelí Eli Sharabi, quien pasó 491 días secuestrado en la Franja de Gaza, fue elegido para la portada de la última edición de la revista Time.

Sharabi publicó las primeras memorias de su cautiverio en Gaza tras el 7 de octubre en Israel en mayo, tan solo cuatro meses después de su liberación. La traducción al inglés se publicará en Estados Unidos en el segundo aniversario del ataque de Hamás.

El autor fue separado de su esposa y sus dos hijas en las primeras horas del ataque. Durante los siguientes 491 días, las únicas personas que Sharabi vio fueron otros rehenes y miembros de Hamás.

En libro, Sharabi relata su llegada a la Franja y cómo era trasladado de un lugar al otro, primero en la casa de una familia, a veces atado con cuerdas, con un dolor insoportable. Luego en un túnel, más tarde a un espacio donde permanecería ocho meses. Deliberadamente desnutrido, perdió mucho peso, pero encontró sustento en las tradiciones que unen incluso a los judíos israelíes seculares.

“El vehículo se detiene. Los terroristas nos sacan a mí y al trabajador tailandés. El sol me pega fuerte. Sudo: hacía calor en el coche, tenía una manta gruesa encima y otra persona me la tiró encima durante todo el camino. También sudo de miedo. Los terroristas me sacan del vehículo, todavía envuelto en la manta. Hay una gran conmoción a nuestro alrededor. Oigo una multitud ruidosa, extasiada, y de repente unas manos empiezan a tirar de mí. Muchas manos. Me arrastran hacia un mar de gente que empieza a golpearme la cabeza, a gritar, a intentar descuartizarme. Se pelean por mí. Maldicen y silban por todas partes. Mi corazón late con fuerza, tengo la boca seca, apenas puedo respirar. Estoy perdido. Los terroristas de Hamás intentan hacer retroceder a la multitud y, tras un forcejeo, me agarran de nuevo con sus propias manos, me arrastran y rápidamente me introducen clandestinamente en un edificio”, es un fragmento del libro que reproduce la revista Time.