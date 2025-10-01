La startup israelí Commcrete recaudó 29 millones de dólares para llevar las comunicaciones satelitales a la palma de la mano

Itongadol/Agencia AJN.- Commcrete, una startup israelí de comunicaciones satelitales fundada por veteranos de las unidades de tecnología de defensa de élite del país, recaudó 29 millones de dólares para desarrollar sistemas portátiles para soldados, personal de rescate y agencias de seguridad que operan en las condiciones más exigentes del mundo.

Durante décadas, la tecnología de comunicaciones tácticas por satélite (SATCOM) ha dependido de radios voluminosas y equipos frágiles propensos a fallar en bosques, montañas, terrenos urbanos o condiciones climáticas adversas.

Los fundadores de Commcrete afirman haber presenciado estas fallas de primera mano durante el servicio militar, donde la pérdida de conexión implicaba misiones comprometidas y vidas en riesgo.

Su respuesta es un conjunto de sistemas compactos: el «Flipper», que convierte cualquier radio en un dispositivo con capacidad satelital; el «Stardust», un comunicador de 150 gramos capaz de gestionar múltiples canales simultáneamente; y el «Bittel», para vehículos. Cada uno está diseñado para funcionar sin necesidad de acceso a cielo abierto ni antenas pesadas, lo que permite compartir voz, texto, datos y ubicación de forma segura en cualquier parte del mundo.

Commcrete afirma que su tecnología demostró su eficacia en 2023 durante un desastre natural que destruyó la infraestructura de comunicaciones, permitiendo a los equipos de emergencia mantenerse conectados. Desde entonces, se ha utilizado en operaciones de rescate internacionales y conflictos regionales donde los sistemas convencionales colapsaron.

La compañía aseguró que sus dispositivos alcanzan hasta diez veces el rendimiento de los sistemas tradicionales, con el menor tamaño, peso y perfil de consumo de energía del sector. A diferencia de las plataformas tradicionales, su diseño no depende de transmisiones constantes ni de estaciones terrestres voluminosas

La compañía anunció que la inversión fue liderada por Greenfield Partners, con la participación de Redseed Ventures. Entre los primeros patrocinadores se encuentra el fundador de Mobileye, el profesor Amnon Shashua, quien invirtió a través del Fondo Q..