En este Iom Kipur, KKL hace llegar un saludo especial a toda la comunidad

En este Iom Kipur, el Keren Kayemet LeIsrael (KKL) hace llegar un saludo especial a toda la comunidad.

Este día de reflexión y renovación nos invita a mirar hacia adentro, fortalecer nuestros lazos de unidad y proyectarnos hacia un futuro con esperanza y compromiso.

Que sea un Iom Kipur de inspiración, de encuentro con nuestros valores más profundos y de construcción colectiva.

Desde KKL deseamos a cada familia de la comunidad un Gmar Jatimá Tová.
Que seamos inscriptos en el Libro de la Vida.

