Doble atentado en Jerusalén: desde la derecha piden se forme Gobierno y aseguran que «el país está en llamas»

Itongadol/AJN.- La derecha israelí aprovechó el doble atentado de esta mañana en Jerusalén en el que un adolescente de 16 años perdió la vida y otros 31 resultaron heridos para exigir la formación de un nuevo gobierno de esa ideología.

Las explosiones tuvieron lugar esta mañana y ocurrieron en dos estaciones de transporte público en Jerusalén.

El presidente de Otzmá Yeudit, Itamar Ben Gvir, se hizo presente en la ciudad de Jerusalén y expresó: «Debemos formar gobierno lo más rápido posible, el terrorismo no espera».

“Necesitamos volver a las amenazas selectivas. Exigir un precio al terrorismo y detener los festejos en las cárceles donde purgan condena terroristas”, agregó.

Por su parte, el presidente de Zionut HaDatit (Sionismo Religioso), Betzalel Schmotriz, escribió: «El terrorismo árabe asesino está llamando a nuestra puerta, debemos establecer un gobierno nacional de inmediato. Hago un llamado al primer ministro designado, Benjamin Netanyahu, para que convoque a los líderes de las facciones para llegar a acuerdos y establecer de inmediato un gobierno de derecha que haga un cambio real y restaure la seguridad a los ciudadanos de Israel».

El portal de noticias Walla News! difundió una información que asegura que un mensaje destinado a Netanyahu lo acusa de no formar gobierno. «“Realmente no entiendo a los Likudniks. No cerraron nada con Shas, no cerraron nada con los ultraortodoxos, no cerraron con Itamar, y solo el sionismo religioso es atacado y desacreditado. ¿Por qué?».

Altos dirigente del Likud, la facción de Netanyahu, aseguran que en el centro de la disputa con el Sionismo Religioso están las demandas de recibir ministerios en los que puedan diagramar políticas respecto a los asentamientos judíos en Cisjordania y la administración civil y que estas son demandas «excesivas».

Por su parte, desde el Likud expresaron: «En este delicado período de seguridad, es hora de dejar de lado deseos personales, unirse y formar un gobierno nacional que restaure la seguridad en Israel. Esto es lo que la población espera de nosotros y con razón».

El primer ministro designado, Binyamin Netanyahu, visitó este miércoles a los heridos del doble ataque en Jerusalén que se encuentran hospitalizados en el Hospital Shaarei Zedek.

En declaraciones a la prensa de su país el líder de la oposición expresó: “Es un día difícil, quiero enviar mis condolencias a la familia del hombre asesinado en mi nombre y en el de todos los ciudadanos de Israel”.

Netanyahu agregó que la persona herida, que se encuentra en estado crítico, es un inmigrante de Etiopía: “Hoy celebramos la festividad de Sigd, y él resultó herido este día. Tenemos una lucha contra el terrorismo y seguiremos luchando contra el mismo. Terrorismo que levanta la cabeza. Oramos por su bienestar y por un milagroo. Haremos todo lo posible para restaurar pronto la seguridad de los ciudadanos de Israel».

Desde la oficina de Netanyahu se comunicó que «el primer ministro designado recibió una actualización de seguridad hace poco tiempo del primer ministro saliente, Yair Lapid, luego del ataque en Jerusalén».

Horas después del doble ataque que tuvo lugar en Jerusalén esta mañana, en el que 31 personas resultaron heridas, entre éstas cuatro de gravedad, se conoció la identidad de uno de los fallecidos como Arieh Shtsupak de 16 años.

La Policía de Israel los explosivos contenían esquirlas en cantidad y fueron detonados, al parecer, a distancia con uso de teléfonos celulares.

Los explosivos eran similares y se cree que el primero fue depositado y detonado a la distancia por un ciclista en la entrada a la ciudad. En el segundo incidente ocurrió en una estación de colectivo en Ramot Hayir y tres personas fueron derivadas al hospital, entre ellos, una menor de 12 años.

En el Hospital Shaarei Tzedek se encuentran dos heridos de gravedad.

Cerca de las 07.00 fue detonado un artefacto explosivo en el ingreso a Jerusalén. Minutos después se escuchó otro estruendo en la entrada al barrio Ramot Hayir.

En las dos explosiones resultaron heridas 26 personas. Shtsupak iba camino a la yeshiva (seminario religioso) Beit Meir en la que estudia cuando se registró una detonación.

Fue derivado al hospital Shaarei Tzedek en delicado estado, allí los médicos lucharon por su vida y finalmente debieron comunicar su muerte.

La Policía de Israel informó que se trata de dos explosivos diferentes que fueron depositados en ambos escenarios, al parecer en bicicletas. En estos momentos se intenta determinar la existencia de otros similares en la ciudad.

Hasta el momento ninguna organización se atribuyó responsabilidad por los ataques, aunque el palestino Movimiento de Resistencia Islámica en Gaza (Hamás) se apresuró en «bendecir» el incidente.

La investigación de los incidentes la lleva a cabo el Servicio de Seguridad General (Shabak) que investiga las cámaras de vigilancia de la ciudad.