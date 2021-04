Diputados árabes ayudan al bloque anti-Netanyahu a ganar el control de la Knesset

AJN/Itongadol.- El bloque anti-Netanyahu obtuvo una victoria en la Knesset el lunes, cuando el Partido Ra’am (Lista Árabe Unida) se unió al bloque al aprobar su propuesta de tomar el control del poderoso Comité de Acuerdos de la Knesset que dirige la Knesset hasta que se forme un gobierno.

La propuesta del presidente de la facción Yesh Atid, Meir Cohen, fue aprobada por 60 votos contra 51. Los diputados de Yamina no estuvieron presentes en la votación.

Fuentes en Yesh Atid dijeron que su victoria en la votación fue el resultado de una reunión exitosa el lunes entre el líder de su partido, Yair Lapid, y el líder de Ra’am, Mansour Abbas.

«Estoy agradecido con mis socios», escribió Lapid en Twitter. «La victoria en la votación del Comité de Acuerdos es otro paso en el camino hacia un gobierno de unidad en Israel».

A cambio de su apoyo, Lapid le ofreció a Ra’am un lugar en el Comité de Finanzas de la Knesset, la presidencia de un comité sobre la lucha contra la violencia en el sector árabe y un puesto de vicepresidente de la Knesset.

El Comité de Acuerdos decidirá la composición temporal del Comité de Asuntos Exteriores y Defensa, del Comité de Finanzas y de los vicepresidentes de la Knesset.

La mayoría del bloque en el comité podría ayudarlo a avanzar con legislación contra Netanyahu, incluido un proyecto de ley que evitaría que un candidato que esté bajo acusación penal forme un gobierno.

El primer ministro Benjamin Netanyahu pensaba que tendría una mayoría en el comité, debido a un acuerdo entre Likud y Yamina. Según el trato, Yamina recibiría un segundo puesto en el comité a expensas del Likud.

Pero luego los diputados de Ra’am llegaron al pleno y derrotaron la propuesta del Likud por una votación de 60-58.

Una vez que se designen los vicepresidentes, el presidente de la Knesset, Yariv Levin, podrá fijar una fecha para la elección del presidente.

El jefe de Yesh Atid, Yair Lapid, pidió el domingo la formación de un gobierno de unidad en un esfuerzo por romper el estancamiento político actual y evitar una quinta elección en solo dos años.

«Israel no puede permitirse otra elección. Necesita un gobierno. No un gobierno de derecha o de izquierda, sino un gobierno de unidad israelí», dijo en una conferencia de prensa. El gobierno de unidad israelí tendrá tres partidos de derecha [Yamina, Nueva Esperanza y Yisrael Beitenu], dos partidos de centro [Yesh Atid y Azul y Blanco] y dos partidos de izquierda [Labor y Meretz]. He hablado con todos y me he reunido con todos más de una vez y continuaré celebrando reuniones. Todos comprenden que es hora de un cambio».

Lapid también dijo que ese gobierno funcionaría «mucho mejor que el actual», a pesar de las visiones del mundo dispares de sus elementos, ya que todos los partidos miembros potenciales son «sionistas y patriotas».

Los comentarios del líder de la oposición se producen cuando el primer ministro Benjamin Netanyahu continúa luchando para formar un gobierno de coalición viable después de recibir el mandato del presidente Reuven Rivlin a principios de mes.

Lapid dijo que «se sorprenderá» si el presidente no le da la siguiente tarea en caso de que Netanyahu falle.

También dijo que dejando a «los kahanistas» [seguidores del extremista rabino Meir Kahane, refiriéndose a la facción del Poder Judío del Partido Sionista Religioso] él gobierna a cualquier socio potencial del gobierno, incluidos los ultraortodoxos, que fueron el objetivo de ataques recurrentes en las campañas en los últimos años de Yesh Atid.

Según los informes, Lapid está en conversaciones para persuadir al presidente de Yamina, Naftali Bennett, de que abandone a Netanyahu y se una a su bloque, con el objetivo de derrocar al primer ministro de Israel con más años de servicio. Bennett exige recibir derechos de veto en caso de que se una al gobierno de Lapid para darle una inclinación más a la derecha, lo que no augura nada bueno para los partidos de centro y derecha del bloque.

Según los informes, dicho gobierno se centrará principalmente en los problemas económicos, sociales y de salud relacionados con la pandemia de coronavirus y evitará aprobar reformas en otros temas relacionados con la papa caliente.