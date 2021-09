Detuvieron en Tel Aviv a un hombre armado por amenazar a la gente en el paseo marítimo

Itongadol.- La policía arrestó a un joven de 22 años proveniente de Jaffa, por amenazar a los transeúntes con un arma de fuego en el paseo marítimo de Tel Aviv.

Las fuerzas se desplazaron al lugar de los hechos después de que varios residentes denunciaran al hombre sospechoso. El arma fue confiscada y no se registraron heridos en el incidente.

Según la investigación inicial, probablemente no se trate de un ataque terrorista.

Closer photo of the firearm the suspect was carrying in Tel Aviv pic.twitter.com/psovCBfkS0

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) September 22, 2021