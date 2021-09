Israel: El Partido Demócrata de EE.UU. le está reteniendo mil millones de dólares destinados a la Cúpula de Hierro

Itongadol.- Según Moshe Ya’alon, ex Jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel y antiguo ministro de Defensa del país, la medida no afectará a la superioridad militar de Israel, pero expone las profundas divisiones entre el Partido Demócrata e Israel.

Puede que sea sólo política. Pero la noticia de que los demócratas están reteniendo 1.000 millones de dólares para el sistema de defensa antimisiles Cúpula de Hierro, llevó a muchos israelíes a preocuparse por la ruptura del vínculo entre los dos aliados. En términos de la Cúpula de Hierro, ese vínculo es un salvavidas.

Políticos israelíes como el ministro de Asuntos Exteriores, Yair Lapid, restaron importancia a la medida. Después de que Lapid hablara con el líder de la mayoría de la Cámara de Representantes de EE.UU., Steny Hoyer, emitió un comunicado en el que afirmaba que se trataba de un «retraso técnico» y que la financiación de la defensa se aprobaría en una fecha posterior.

El ex ministro de Defensa y jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, Moshe «Boogie» Ya’alon, también dijo que la medida no afectará a la superioridad militar de Israel, pero pone de manifiesto las profundas divisiones entre el Partido Demócrata e Israel. Esas grandes divisiones, dijo Ya’alon, se deben al comportamiento del ex primer ministro Benjamín Netanyahu. Las acciones de Netanyahu, afirmó Ya’alon, «perjudicaron gravemente» el estatus bipartidista de Israel en Estados Unidos y entre los judíos estadounidenses que tienden a votar al Partido Demócrata.

«Es más bien una cuestión política, porque pone de manifiesto que los demócratas se están haciendo oír más en la cuestión de Israel. Netanyahu apoyó públicamente a los republicanos durante las últimas elecciones y estamos pagando un precio por ello», expresó Ya’alon, pero dejando de lado la política también advirtió que la situación haría feliz a cualquiera de los muchos enemigos de Israel: «Los enemigos de Israel, encabezados por Irán y Hezbolá, se alegrarían de cualquier disputa entre Israel y Estados Unidos, especialmente en el ámbito de la asistencia en materia de seguridad».

La Cúpula de Hierro fue desarrollada con la ayuda financiera de Estados Unidos y, tras un largo proceso, entró en servicio en abril de 2011. Pocos días después interceptó por primera vez un cohete Grad lanzado desde la Franja de Gaza hacia el sur de Israel. El sistema ha sido objeto de numerosas mejoras que le permiten interceptar drones y otros proyectiles disparados desde una distancia aún mayor.

La Cúpula de Hierro utiliza 24 libras de explosivos para interceptar un proyectil entrante y es capaz de calcular cuándo los cohetes caerán en zonas abiertas, eligiendo no interceptarlos, y en centros civiles.

La Cúpula de Hierro se ha utilizado durante varias operaciones militares contra grupos terroristas en la Franja de Gaza, así como para interceptar cohetes disparados hacia Israel desde Siria y Líbano. Desde su primer despliegue, ha interceptado más del 85% de los proyectiles disparados hacia centros civiles israelíes, cambiando la cara de la batalla entre Israel y sus enemigos.

Demócratas liberales como las representantes Ilhan Omar de Minnesota, Alexandria Ocasio-Cortez de Nueva York, Rashida Tlaib de Michigan y Ayanna Pressley de Massachusetts, mientras tanto, se opusieron a la política citando los 200 palestinos muertos durante los combates de mayo.

Pero tal vez no vean el panorama completo, ya que la Cúpula de Hierro permitió a las FDI interceptar miles de cohetes que, de otro modo, habrían impactado en zonas residenciales, matando a muchos más que los 11 civiles y el único soldado que murieron en la última escalada de ataques con cohetes en Israel. Esto, a su vez, habría llevado a los militares israelíes a atacar la Franja de Gaza con más fuerza y a matar a más palestinos.

Cada vida es un mundo en sí mismo, y tanto las vidas israelíes como las palestinas importan. Puede que para Washington sea sólo política. Pero en Israel, e incluso en la Franja de Gaza, la Cúpula de Hierro es un salvavidas. Los que piensen lo contrario están invitados a visitar las ciudades del sur de Israel, Sderot o Ashkelon, cuando Hamás y la Yihad Islámica Palestina lanzan sus andanadas de cohetes.

Fuente: Jerusalem Post.

Autora: Anna Ahronheim.