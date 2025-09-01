Corte Suprema de Israel le recomienda por unanimidad al gobierno que cancele la destitución de la procuradora

Itongadol/Agencia AJN.- En una decisión de gran trascendencia, el Tribunal Superior de Justicia de Israel decidió, por unanimidad, recomendarle al gobierno que cancele la destitución de la procuradora Gali Baharav-Miara.

El tribunal le aconsejó al gobierno que consulte al comité público y profesional, que desde el año 2000 se ha encargado de recomendar el nombramiento y la destitución del procurador, y abandone el proceso que aprobó en junio, diseñado específicamente para permitirle destituir a Baharav-Miara.

El tribunal le solicitó al gobierno que le informe antes del 14 de septiembre si acepta su recomendación.

Si el gobierno decide no atender la recomendación del tribunal, podrá presentar recursos hasta el 30 de octubre, tras lo cual la Corte emitirá un fallo definitivo.

Por tanto, el tribunal canceló la audiencia contra el despido de Baharav-Miara, prevista para el miércoles.

El juez Noam Sohlberg ya le había recomendado al gobierno consultar al comité público y profesional en julio, pero la decisión de hoy de los nueve jueces le otorga a su propuesta un pleno respaldo del tribunal.

Ello también indica en forma concluyente que el tribunal considera muy problemática la decisión del gobierno de cambiar el método de destitución de la procuradora después de haber iniciado el proceso original y que es probable que falle a favor de las peticiones que solicitaron la anulación de la decisión del gobierno de destituir a Baharav-Miara.

El gobierno no le presentó una respuesta al tribunal defendiendo su postura, lo cual constituye una medida sumamente irregular.

En la decisión unánime, el Tribunal Superior dijo que no se le ha presentado una justificación para que el gobierno se desvíe del método establecido en 2000.

También subrayó que la decisión de Sohlberg, que congeló el despido de Baharav-Miara y confirmó el carácter vinculante de su asesoramiento jurídico al gobierno, sigue vigente.