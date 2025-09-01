China y Rusia respaldan a Irán en su rechazo a la iniciativa europea de reimponer las sanciones de la ONU

Itongadol/Agencia AJN.- China y Rusia, miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, respaldaron a Irán en su rechazo a la iniciativa de Gran Bretaña, Francia y Alemania de reimponer las sanciones de la ONU a Teherán, flexibilizadas hace una década en virtud de un acuerdo nuclear.

Una carta firmada por los ministros de Asuntos Exteriores de China, Rusia e Irán afirmó que restablecer automáticamente las sanciones bajo el llamado «mecanismo de reimposición» es «legal y procedimentalmente defectuoso».

China y Rusia firmaron el acuerdo nuclear de 2015 con las potencias mundiales, junto con los tres países europeos, conocidos como el E3. El presidente estadounidense Donald Trump retiró a los Estados Unidos del acuerdo durante su primer mandato en 2018.

La carta, tuiteada hoy por el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, dice que el rumbo adoptado por Gran Bretaña, Francia y Alemania “abusa de la autoridad y funciones del Consejo de Seguridad de la ONU”.

Más temprano, el presidente ruso, Vladimir Putin, había afirmado que Rusia e Irán mantienen un contacto constante sobre diversos aspectos de la agenda internacional, incluyendo temas relacionados con el programa nuclear iraní.

Putin se reunió con el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, en el marco de una cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) en China.

La OCS advirtió contra una reinterpretación de la resolución de las Naciones Unidas que respaldó el acuerdo nuclear con Irán de 2015, después de que las potencias europeas activaran un mecanismo para reimponer las sanciones de la ONU a Teherán.

Los Estados miembros de la OCS reafirmaron el carácter vinculante de la resolución, afirmando que «cualquier intento de malinterpretar o reinterpretar arbitrariamente esa resolución socavará la autoridad del Consejo de Seguridad», según la declaración final de la cumbre de Tianjin.